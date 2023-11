Predappio, le storie dei malati rari diventano uno spettacolo teatrale

Cosa significa convivere con una malattia rara? Quale prospettiva di speranza offre il futuro? A queste domande si sono approcciati gli attori del Teatro degli Avanzi, il gruppo danza di Forlimpopoli e l’associazione Ostinata & Contraria, con la regia di Denio Denio, nell’ideare ‘Petali nella corrente’. Lo spettacolo è stato prodotto dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì e andrà in scena domani alle 21 al teatro comunale di Predappio (a giugno la ‘prima’ fu alla Fabbrica delle Candele di Forlì): i protagonisti saranno tanti i ragazzi del territorio, capaci di emozionare nonostante la giovane età, con una presenza speciale – sul palco e non solo – dei clown dell’associazione Vip Forlì.

Denio Derni, che sarà impegnato anche come attore, ha lavorato a stretto contatto con il primario della Pediatria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni, Enrico Valletta, e le associazioni che rappresentano due diverse patologie, entrambe definite come rare (ovvero, con meno di un caso ogni duemila persone): da una parte la fibrosi cistica, malattia che colpisce l’apparato respiratorio; dall’altra la sindrome di Beckwith-Wiedemann, caratterizzata da un iperaccrescimento di alcuni organi (come la lingua, oppure un arto rispetto al proprio speculare) e che presenta un maggiore rischio oncologico in età pediatrica. Entrambe le associazioni (Aibws è il nome di quella dedicata alla sindrome di Beckwith-Wiedemann) hanno esponenti attivi a livello locale.

Lo spettacolo, tramite dialoghi e monologhi, trae spunto da storie vere di malati, con le loro toccanti testimonianze. In particolare si parla di Katia Zattoni, poetessa ed ex assessora del Comune di Forlì, e del giovane Alessandro Dradi, entrambi malati di fibrosi cistica e scomparsi. Vero e proprio inno alla speranza che lo spettacolo porta in scena è ‘Anthem’, una canzone di Leonard Cohen: "C’è una crepa in ogni cosa, ed è da questa che entra la luce".

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (under 25, over 65, universitari, residenti ð 0543.1713530, 339.7097952 oppure 347.9458012.