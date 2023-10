Predappio, letture per bambini

Il Centro per le famiglie della Romagna forlivese, il Comune di Predappio e la Società cooperativa Formula Servizi alle Persone invitano i cittadini di Predappio a partecipare ad una manifestazione, in programma mercoledì 11 ottobre, alle ore 18 presso il nido d’infanzia Pollicino di via Becker 8. ‘Tanti libri per leggere il mondo insieme’, è il titolo della serata, "che ha lo scopo – spiegano gli organizzatori – di divertire, informare, riflettere e giocare con i libri". Aggiunge l’assessore alla scuola e cultura e vicesindaco Luca Lambruschi: "L’incontro è anche l’occasione per scoprire insieme quali siano i libri più adatti e in quanti modi possiamo leggerli, perché leggere in famiglia rinforza i legami, nutre e fa crescere tutti più forti". L’incontro è consigliato ai genitori in attesa, ai neogenitori, ai genitori, a nonni e nonne, a zii e zie, ad amici e a tutte le persone che hanno l’opportunità di regalare e raccontare storie ai propri figli e nipoti. Durante l’incontro interverranno anche Alessia Canducci, attrice, regista e formatrice di ‘Nati per Leggere’, e Silvia Savini, psicoterapeuta. Saranno presentati libri e letture da proporre a bambini dagli 0 ai 6 anni di età.

