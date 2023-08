Predappio, Lidia Camporesi spegne 100 candeline

Prima moglie e poi madre di sindaco, l’altro ieri è stata festeggiata dall’attuale sindaco per aver raggiunto il bel traguardo dei 100 anni. Stiamo parlando dell’arzilla Lidia Camporesi di Predappio, che mercoledì scorso è stata festeggiata dai due figli, due nipoti e quattro pronipoti, nonché dall’attuale sindaco di Predappio, Roberto Canali, che le ha portato gli auguri di tutta la cittadinanza per aver tagliato il traguardo del secolo. Sposatasi a 25 anni con Domenico Brocchi, cinque anni dopo rimase vedova e si risposò con Egidio Proli, poi sindaco di Predappio del Pci per tre mandati fra il 1950 e il 1968. Proli fu anche il sindaco della riappacificazione, che acconsentì nel 1957 il rientro della salma di Benito Mussolini nel cimitero di Predappio, d’accordo con l’allora presidente del Consiglio del Ministri italiano, il predappiese Adone Zoli. Fu poi il sindaco del boom economico della zona, lanciando prima gli allevamenti dei polli e poi la coltivazione dei funghi nelle ex Gallerie Caproni. Il figlio del primo marito, Giuliano Brocchi, è stato sindaco di Predappio dal 2004 al 2009, dopo una vita come direttore di Hera di Forlì. Racconta Giuliano: "Mia mamma è stata essenzialmente una donna di casa, che metteva a tavola da 10 a 20 persone tutti i giorni, perché già allora la nostra era una famiglia allargata".

Quinto Cappelli