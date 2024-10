Predappio tra Marcia su Roma e Liberazione dal nazifascismo Domenica gli organizzatori non prevedono il ‘presente’ con le braccia tese al duce, ma un minuto di silenzio. Le forze dell’ordine controlleranno se ciò avverrà o meno poi sarà la magistratura a decidere se ci saranno eventuali estremi per un’indagine. Alle 19 via alle celebrazioni dell’Anpi con ‘La Tagliatella antifascista’