Predappio, marciapiedi nuovi e non solo

di Quinto Cappelli

Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, fa il punto della situazione sui lavori pubblici appaltati e da appaltare prossimamente. Per 127mila euro, 100mila con fondi regionali e 27mila comunali, sono stati appaltati all’impresa predappiese Natura Verde due tratti di marciapiedi nuovi lungo la strada provinciale 3 di fondovalle a Tontola e a Santa Marina.

I lavori dovrebbero iniziare entro la fine di questo mese. Commenta il sindaco Canali: "A Tontola dovremmo completare e mettere in sicurezza tutto il percorso dell’abitato fino al termine della strada provinciale, mentre a Santa Marina si tratta di marciapiedi nuovi, che la popolazione della frazione chiedeva da tempo".

Per altri tre lavori pubblici, due a Predappio e uno a Fiumana, sono in corso le pratiche per appaltare i lavori. A Predappio, nel parco pubblico fra piazza Garibaldi (dove si svolgono ormai tutte le feste e le manifestazioni delle associazioni) e Casa natale Mussolini (luogo delle mostre), saranno realizzati i bagni pubblici.

Spiega il primo cittadino: "Il progetto prevede la realizzazione di due servizi, con 40mila euro di fondi comunali, in un luogo strategico e vicino ai luoghi per le grandi manifestazioni culturali e pubbliche".

Il secondo appalto nel capoluogo, per un ammontare di 150mila euro (100 del Gal l’Altra Romagna e 50mila di fondi comunali), riguarda la sistemazione esterna delle facciate della palestra della scuola elementare Adone Zoli. Osserva il sindaco Canali: "Questa palestra, oltre alle necessità degli alunni della scuola, è aperta anche alle tante attività delle società sportive predappiesi e ai privati, specialmente durante le stagioni invernali".

A Fiumana sta per essere appaltato il lavoro di sistemazione della cucina nell’Area verde o Area Feste, con una spesa di 140mila euro (100mila della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 40mila di fondi comunali). Sottolinea il sindaco Canali: "La nuova struttura contenente la cucina sarà a servizio delle feste e manifestazioni delle varie associazioni di volontariato della frazione, ma anche a servizio della Protezione civile comunale in caso di calamità naturali".

Infatti, l’Area verde di Fiumana è molto estesa e destinata dal Comune di Predappio a zona di raccolta della popolazione comunale in caso di pubblica necessità. Conclude il sindaco Canali: "Speriamo che le imprese partecipino a questi appalti in base ai preventivi messi a disposizione, perché nel frattempo i prezzi sono lievitati".