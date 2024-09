Predappio, musica e giocoleria con i buskers

Con l’inizio di settembre, Predappio si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con la magia degli artisti di strada, in occasione della sesta edizione di ‘Predappio Buskers 2024’. La manifestazione, organizzata dal Comune di Predappio, in collaborazione con l’associazione culturale Teatro delle Forchette, rientra nella programmazione di eventi ‘Predappio vive l’estate’ e sarà preceduta da un’anteprima che toccherà la frazione di Fiumana. Anticipano gli organizzatori: "C’è grande attesa, dunque, per la magica atmosfera fatta di spettacoli con fuoco e bolle, di giocoleria, di equilibrismo, di danza e musica che offrirà al pubblico un primo assaggio domani a Fiumana, per poi arrivare al clou a Predappio venerdì".

L’evento, a ingresso libero, porterà gli artisti di strada domani sera in piazza Pertini a Fiumana dalle 19 a mezzanotte, con la performance di due artisti e l’allestimento di alcuni stand gastronomici. Previsto per il giorno seguente, dalle 18 all’una di notte, il cuore pulsante dell’iniziativa, che renderà la cittadina di Predappio il palco di una grande passeggiata pedonale divisa in tre aree: uno spazio dedicato ai mercatini dell’artigianato, un’area riservata ai food truck e ai drink (con una proposta diversificata che include anche le associazioni del territorio) e, infine, un’area deputata ad accogliere ben 12 postazioni per le esibizioni degli artisti di strada ospiti. Il programma prevede orari scaglionati per gli spettacoli, per dare modo a grandi e piccini di assistere al maggior numero di performance. Si partirà alle ore 18 con l’apertura dei mercatini e dell’area food truck, ma già a partire dalle 19.30 ci si potrà immergere negli ammalianti show degli artisti di strada: a quell’ora, infatti, è in programma lo spettacolo di magia del Mago Andrei. Si passa alle note dei Musica Muta, leggendario duo umbro alle 20.30, per poi lasciarsi stupire dalla danza verticale di Viky e LineUp (ore 20.45).

Dalle 21 saranno attive altre sei postazioni, dove si potrà vedere all’opera il trio jazz ‘The Antiguos’, Libertas Danza, il cantautore Muskey, il duo di musica romagnola ‘Cico dét e bèl’, Marta Celli all’arpa e il ‘Love Affair Duo’. Alle 21.30 sarà la volta della scuola di danza Dream Dance School, seguita dalla performance dell’equilibrista, giocoliere e funambolo Jgor alle 21.45. Le emozioni, però, non sono finite, perché la serata avrà ancora in serbo lo show di fuoco di Circus Vitae (ore 22.15) e la live music di ‘The Wave’, gruppo rivelazione di Forlì, alle 23.

Per restare aggiornati sul programma dell’evento, consultare la pagina Facebook Predappio Buskers (https://www.facebook.com/predappiobuskers) .