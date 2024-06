Predappio, nasce il Canali bis. Giunta nel segno della continuità

"Il risultato del voto mi ha aiutato a dare per scontata la riconferma della squadra che guiderà per i prossimi 5 anni il Comune di Predappio, con un‘unica eccezione, che garantisce competenza e continuità". Il rieletto sindaco Roberto Canali, alla guida della civica ‘Uniti per Predappio’ (71,7% dei voti), annuncia così la nuova giunta e le deleghe assegnate. Tre grandi riconferme caratterizzeranno il gruppo di lavoro di Canali.

Il primo è il vicesindaco Luca Lambruschi (il più votato con 241 preferenze), sposato e con due figli, insegnante di informatica alle superiori, al quale sono state assegnate le deleghe alla pubblica istruzione, welfare e sociale. Farà nuovamente parte della giunta anche il maratoneta Lorenzo Lotti (183 preferenze), sposato e con due figli, insegnante di laboratorio alle superiori a Cesena, con delega alle associazioni ed eventi, sport, comunicazione e protezione civile. Ultima riconferma è Carla Ravaglia (210 preferenze), casalinga, sposata e con tre figlie, alla quale sono state assegnate le attività produttive, politiche giovanili e gemellaggi, patrimonio e servizi ambientali. Il nuovo ingresso è invece rappresentato da Veronica Bevacqua (84 preferenze), sposata e con due figlie: abita a Trivella e lavora come avvocato in uno studio di professionisti a Forlì. Sarà assessora alla promozione turistica, cultura e pari opportunità.

Commenta il sindaco Canali, che ha tenuto per sé le deleghe ai lavori pubblici ed edilizia privata, urbanistica e bilancio: "Dopo l’eccezionale lavoro svolto in questi anni, certificato dall’ottimo risultato elettorale, era scontato confermare la squadra, con l’unica eccezione di Francesca Farolfi, già assessora al welfare e sociale, che non era più disponibile a ricoprire il ruolo. L’avvocato Bevacqua garantisce competenza e continuità, visto che era già consigliera e presidente della prima commissione e ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro durante la scorsa legislatura". Rispetto alle deleghe, il primo cittadino di Predappio chiarisce: "C’è stato qualche piccolo aggiustamento, dovuto alla volontà di ottimizzare il lavoro degli uffici e degli assessori".

Quinto Cappelli