Predappio, niente corteo Alla tomba 50 nostalgici "E’ un momento critico"

Domenica 30 luglio, ore 10.30, in piazza Sant’Antonio a Predappio: è l’orario di partenza per il corteo organizzato dai nostalgici di Benito Mussolini fino alla sua tomba nel cimitero di San Cassiano. Ma sulla piazza deserta ci sono forse 20 persone, quasi tutti organizzatori. La responsabile del corteo, che ha chiesto i permessi alla questura, Angela Di Marcello, sbotta: "C’è più Digos di noi, come facciamo a fare il corteo?" I presenti annuiscono e si trasferiscono in auto al piazzale del cimitero.

Per gli organizzatori è dura da ammettere ma, da quando si organizzano a Predappio le manifestazioni mussoliniane, è la prima volta che salta il corteo da piazza Sant’Antonio al cimitero di San Cassiano, dove è sepolto il duce. Davanti ai cancelli del cimitero, nel piazzale antistante, alle 11 i partecipanti sono circa 50, compresi i dieci che reggono i labari. Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti di Benito e responsabili della tomba del duce, guidano la breve cerimonia. Orsola ricorda "il 140° compleanno di Benito Amilcare Andrea Mussolini". Poi, citando l’articolo del bisnonno ‘La mia vita’, tratto dal 33° volume dell’Opera Omnia, legge: "Sono nato il 29 luglio 1883 a Varano dei Costa, vecchio casolare posto su di una piccola altura nel villaggio di Dovìa, frazione del Comune di Predappio. Sono nato in giorno di domenica alle due del pomeriggio". Poi ne traccia l’elogio: "Iniziò qui la vita terrena, quanto mai avventurosa, di quell’uomo che prima fu supplente maestro di scuola squattrinato, poi giornalista squattrinato, poi emigrante in Svizzera così squattrinato da pensare che la morte sarebbe stata meglio di una vita così grama". Tracciata poi la brillante carriera, conclude: "Fu capo di governo e statista, non un dittatore. Nacque povero e morì senza la proprietà di nessun immobile. La sua tomba è la più visitata fra tutte le tombe dei tanti uomini politici che ha avuto l’Italia". Seguono le preghiere di rito, lette da un paio di ragazze, applaudite al termine di ognuna. Poi Orsola chiede di portare la mano al cuore ad ogni ‘presente’ per Benito Mussolini, gridato da un uomo del gruppetto. La manifestazione si è conclusa con la visita privata alla cripta all’interno del cimitero.

Perché così poca gente? Gli organizzatori rispondono: "A luglio c’è sempre stata poca gente; siamo nel clou delle vacanze; veniamo da mesi di vari disastri; non si possono più fare i saluti romani". Nella chiesa della pieve di San Cassiano le sorelle Edda e Silvia Negri Mussolini, figlie dell’ultimogenita di Benito, Anna Maria, assistono alla messa per il nonno e la mamma. Dopo il flop del corteo, avranno un seguito le tre sfilate annuale a Predappio per ricordare la nascita e la morte del duce e l’anniversario della marcia su Roma? Alla domanda del cronista, Orsola Mussolini risponde decisa: "Arrivederci ad ottobre, quando saremo in tanti".

Quinto Cappelli