Predappio, nuovo traliccio. Frazioni ora più connesse

Nei giorni scorsi è entrato in funzione a Marsignano, la frazione di Predappio sulle colline tra il fiume Rabbi e il Montone, il traliccio del progetto regionale ‘CellMon – Cellulari in montagna’, messo in campo dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare il ‘digital divide’ e rafforzare l’offerta di connettività mobile da parte degli operatori telefonici anche nei paesi appenninici. L’impianto avrà il pregio di portare significativi miglioramenti della ricezione mobile nei luoghi dove la copertura di rete era precedentemente assente o limitata, in particolare nelle zone di Marsignano, Colmano e Monte Maggiore.

Infatti, i circa duemila abitanti di queste località avevano lamentato a più riprese il disservizio o il suo malfunzionamento. Il nuovo traliccio è stato installato da Lepida in prossimità del Monte Testa, a Marsignano. Dopo il completamento dei lavori, l’impianto è divenuto operativo grazie a Tim.

L’attivazione è stata preceduta da un processo di pianificazione e realizzazione, da parte di Lepida, che ha comportato l’ottenimento dei permessi, la realizzazione delle opere, dei collegamenti alla rete elettrica e l’installazione, da parte di Tim, degli apparati trasmissivi necessari per l’erogazione del segnale. Il tutto è stato preceduto dalla ricerca e dall’acquisto, da parte del Comune di Predappio, di un territorio idoneo, in base alle indicazioni di Lepida.

"Con l’attivazione del traliccio a Marsignano – ha dichiarato l’assessora regionale all’Agenda Digitale, Elena Mazzoni – la Regione Emilia-Romagna compie un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività mobile nelle aree montane, che fino ad oggi erano prive di una copertura adeguata. Questo intervento – conclude – garantisce pari opportunità di connettività per tutti i cittadini, anche nelle aree più isolate".

Aggiunge il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Sono felice che questo investimento della Regione rivolto alle aree bianche sia giunto a compimento, grazie alla stretta collaborazione con Lepida e alla nostra ferma volontà di superare tutti gli ostacoli. Si tratta di un importante beneficio per le persone residenti, per quelle in transito e anche per le forze di pubblica sicurezza e soccorso. Il nostro territorio è stato colpito duramente dall’alluvione e stiamo provando a tornare alla normalità con il ripristino delle infrastrutture. Se non vogliamo che le nostre colline si spopolino ulteriormente, è necessario investire anche nelle infrastrutture digitali".

Quinto Cappelli