Predappio, premio alla carriera a Rita Pavone

di Quinto Cappelli

Arriva questa sera al teatro comunale di Predappio Rita Pavone, con il Premio ForliMusica alla carriera, nell’ambito della rassegna comunale ‘Predappio vive l’estate’. L’incontro, previsto alle 21, sarà condotto dal giornalista Enzo Gentile, con la presenza del musicista Danilo Rossi (prenotazione e info: 339.7097952 – 347.9458012 – 0543.1713530, biglietto intero 15 euro, minori di 16 anni gratuito e loro accompagnatori 5).

Commenta Stefano Naldi, direttore artistico del Teatro delle Forchette, che organizza la serata, insieme a ForlìMusica: "Rita Pavone, una delle cantanti più stimate in Italia e all’estero, che, con i suoi 60 anni di carriera, ha fatto la storia del panorama musicale e televisivo, torna sul palco, dopo una lunga assenza". Infatti, prenderà il via domani da La Milanesiana Festival di Cervia il tour, che la porterà a calcare nuovamente i palchi più belli della Penisola, ripercorrendo in musica le tappe fondamentali del suo percorso artistico. Ma non solo, perché Rita ha sempre anticipato le mode, delineandosi nel tempo come artista di culto, con la sua naturale tendenza a mettersi in gioco di continuo, anticipando i tempi e superando propri limiti. Per questo motivo, ai brani cult del proprio repertorio, si affiancheranno delle sorprese, uno sguardo al futuro, come lei stessa commenta: "Io amo, io adoro mettermi in gioco! Mi piace spiazzare il pubblico, dargli quei brani che ha amato e che si aspetta di ascoltare, però alternandoli ad altri che non si aspetterebbe di sentire interpretare da me. Pensando a un titolo da assegnare a questi live, mi è balenata per la testa una canzone che è la sintesi di tutto quello che ho in mente di fare, una citazione tratta da ‘A Muso Duro’, il pezzo più famoso scritto e portato al successo da Pierangelo Bertoli, che dice: ‘Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’. Questo succederà nei miei live".

A 40 anni dalla nascita di ‘A Muso Duro’ e a 20 dalla scomparsa di Bertoli, il progetto di Rita diventa quindi anche un tributo al grande cantautore, in un viaggio per la Penisola tra passato, presente e futuro. Accompagneranno Rita Pavone i musicisti: Riccardo Bertuzzi, chitarra, Andrea Torresani, basso, David Cuomo, batteria, Fabio Gangi, pianoforte, Letizia Liberati, back vocals, con la partecipazione di Margherita Spicci, 14 anni, Primo Premio alla 19ª edizione del concorso ‘Adotta un musicista’.