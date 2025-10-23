Predappio, riapre la comunale nel tratto franato di Cadignano

Proseguono a Predappio i lavori di ripristino delle strade comunali interrotte nel maggio 2023 dagli eventi alluvionali. Nei giorni scorsi si è concluso un intervento in località Cadignano, sulla strada comunale di Marsignano, che ha risolto il cedimento di valle per un tratto di circa 100 metri. I lavori, realizzati dalla ditta Clas di San Piero in Bagno, hanno previsto la ricostruzione della scarpata con una palificazione in cemento armato, l’installazione del cordolo e del nuovo guard rail, oltre all’asfaltatura del tratto interessato dal cantiere. La spesa, di circa 460.000 euro, è stata finanziata dal Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione.

Dopo questo intervento, restano ancora diversi lavori per sistemare il territorio comunale, dissestato dal maggio 2023, in particolare lungo l’ampio reticolo di strade comunali. A questo proposito spiega il sindaco, Roberto Canali: "Nei giorni scorsi, è iniziato anche il primo dei tre interventi previsti sulla strada comunale di Monte Maggiore, affidato alla ditta TS, mentre i lavori sulla strada comunale di Riggiano sono già stati affidati alla ditta Nanni Giorgio di San Piero in Bagno". Conclude il primo cittadino di Predappio: "La nostra rete di strade comunali e vicinali è molto ampia e tante sono state colpite dai fenomeni alluvionali del 2023 e seguenti, ma grazie ai provvedimenti della struttura commissariale del Governo stiamo rientrando pian piano verso la normalità".

Quinto Cappelli