Predappio ricorda la marcia su Roma. Un solo corteo e mille polemiche: "Basta con quei saluti romani"

PREDAPPIO (Forlì-Cesena)

Un solo corteo a Predappio nel 103° anniversario della marcia su Roma, non due. Alla fine, Forza Nuova ha annullato il proprio, quello del pomeriggio, anche se era presente in piazza con il segretario nazionale Roberto Fiore. All’unica manifestazione erano dunque 700 i partecipanti (mille secondo gli organizzatori). Davanti al cimitero, al momento del ’presente’ sono stati circa trenta – secondo la Questura – i saluti romani: gli autori sono stati identificati, la loro posizione verrà vagliata dalla procura. Dalla Questura filtra "soddisfazione" per l’ordine pubblico: cento i poliziotti e i carabinieri presenti.

Non sono mancate le polemiche. Quella di Fiore contro il questore di Forlì Claudio Mastromattei: "Purtroppo dobbiamo denunciarlo – ha detto ai cronisti in piazza a Predappio –, l’atto di prescrizione non è validamente firmato". Secondo Forza Nuova, la firma digitale sarebbe scaduta. Per la Questura è "tutto in regola, possiamo dimostrarlo".

Questore e prefetto sono stati invece ringraziati da Orsola Mussolini, pronipote di Benito, davanti ai camerati riuniti davanti al cimitero. Poi parole dure verso "una forza politica di cui non faccio neanche il nome" che voleva "organizzare la manifestazione a scopo meramente personale e di visibilità", mancando di "rispetto verso di noi e verso il duce". Alla fine, la stragrande maggioranza dei presenti ha seguito l’invito di portare la mano sul cuore anziché tendere il braccio. Fiore voleva organizzare la manifestazione puntando sui saluti romani, in virtù delle recenti assoluzioni per gli autori.

Fiore ha detto di aver deciso di rinunciare a partecipare al corteo, affinché fosse "ordinato", "unitario" e "pacifico". Secondo la Questura, una ventina di forzanovisti hanno poi preso parte alla manifestazione, mentre altri sono stati fermati. Nella strategia di Forza Nuova c’è comunque l’idea di puntare su Predappio: "Vogliamo organizzare due convegni qui, in primavera. L’ho già chiesto al sindaco". Contraria a ogni forma di adunata è l’Anpi: "Non sono un giurista, ma questa è una manifestazione fascista. Il 28 ottobre ricordiamo piuttosto la liberazione di Predappio da parte degli alleati, con una cena antifascista a base di moussaka, per omaggiare la Grecia a cui Mussolini voleva ‘spezzare le reni’".

Marco Bilancioni