Predappio, serata gastronomica a tema

La Locanda Appennino di Predappio riparte martedì sera 23 aprile con le sue serate a tema gastronomico. Commenta il titolare e chef Jacopo Valli: "Il tema della serata sarà ‘La lombata di manzo’. Prima sarà mostrata intera, per spiegare i vari tagli anatomici, poi dalla testa di filetto prepareremo una tartare e dal resto della lombata faremo costate e fiorentine senza limiti di quantità. Il tutto sarà accompagnato dal nostro assortimento di contorni". Il prezzo della serata è di 45 euro, bevande escluse. Dopo il successo della prima sera con i bolliti, serviti col carrello dallo chef Alan Bravaccini, le serate a tema proseguiranno nei martedì successivi, con tapas e paella, con uno con uno chef ha lavorato diversi anni a Formentera e conosce bene la cucina spagnola. Anticipa Valli: "Seguiranno altri menù gastronomici a tema, come per esempio la Fiorentina o altre specialità della cucina tradizionale romagnola". La Locanda Appennino è dotata di un centinaio di posti, ma per le serate a tema "ne occuperemo una quarantina, essendo quei menù molto impegnativi". Ecco perché si consiglia la prenotazione (info 0543.922589 e locanda@locandaappennino.it). Conclude Valli, che dirige la struttura appena fuori Predappio verso San Savino sulla strada provinciale 3 del Rabbi, insieme al socio Riccardo Laghi e all’altro chef Pietro Ferrante: "Il nostro locale si caratterizza per i sapori tipici della Romagna, la tradizionale ospitalità romagnola e i vini delle colline predappiesi, con la possibilità di fare un tuffo nella storia della città di fondazione, prima di arrivare o dopo pranzo o cena".

q.c.