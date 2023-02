Predappio, si terrà il 26 marzo (non oggi) la giornata del vino alla Pandolfa

La manifestazione dedicata al Sangiovese presso la Tenuta Pandolfa di Predappio a cura dei produttori dell’Associazione Terre di Predappio, presieduta da Stefano Berti, si terrà il 26 marzo e non oggi come erroneamente riportato nel giornale di ieri. Si tratta della prima edizione di Predappio Wine Day, una giornata di osservazione, approfondimento e confronto sul Sangiovese di Predappio. Ce ne scusiamo con gli interessati ed i lettori. Resta invece di attualità l’ultima parte dell’articolo, che annunciava per oggi a Bologna l’apertura della tre giorni come capitale italiana del vino, con la manifestazione Slow Wine Fair, presso la Fiera e la partecipazione di 4 aziende di Predappio.