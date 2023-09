Predappio, stagione al via con ’Euforia’

Diretta da Stefano Naldi, la stagione al Teatro Comunale di Predappio ha in programma 10 spettacoli. La stagione partirà il 12 novembre, ore 21, con ‘Euforia’ con Barbara Foria e la regia di Claudio Insegno. Viene narrato il viaggio di una donna fra ironia, gioia e tanta euforia al tempo dei social e dell’amore virtuale. Seguirà il musical ‘Rent’ (1, 2 e 3 dicembre) del Teatro delle Forchette con la regia di Stefano Naldi. Il testo ha per protagonisti un gruppo di giovani artisti squattrinati che cercano di sopravvivere a New Jork durante il periodo in cui si diffonde l’Aids. Il 16 dicembre è la volta del divertente ‘Senza Santi in Paradiso’ con Nadia Rinaldi che racconta in prima persona il mondo dello spettacolo. Seguirà poi, il 13 gennaio, Shi Yang Shi col suo ‘ARLE-CHINO – traduttore-traditore di due padroni’, vincitore del premio Teatro Nudo Noh’ma - Teresa Pomodoro ed è la prima produzione teatrale italiana con un protagonista di origine cinese. Lo spettacolo successivo (20 gennaio) di e con Alessandro Albertin s’intitola ‘Perlasca – Il coraggio di dire no’, un giusto fra le nazioni.

Il 3 febbraio sarà sul palco Gabriele Cirilli con ‘Nun te regg più’ , uno spettacolo comico fra passato e presente. Seguirà il 24 febbraio ‘Non ci facciamo riconoscere’ di e con Marco Falaguasta, un richiamo nostalgico al passato e forse il desiderio di non farsi riconoscere. Poi il 10 marzo è la volta di E.G.O. con Lorenzo Balducci che farà ridere il pubblico con la sua paura della morte, ma anche della vecchiaia e della solitudine. Il 23 e 24 marzo Il teatro delle Forchette con la regia di Naldi porterà in scena il celebre testo di Samuel Beckett ‘Aspettando Godot’.

Ultimo spettacolo, 13 aprile, ‘Non domandarmi di me, Marta mia’ ispirato al carteggio fra Pirandello e l’attrice Marta Abba. Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15. Abbonamenti (10 spettacoli): intero 180 euro, ridotto 135. Seguono poi altri spettacoli che fanno parte della stagione parallela ‘Teatro per passione’ e realizzati dalle compagnie del territorio: ‘Petali nella corrente’ (4 novembre) con la regia di Denio Derni; ‘NOT2BE- Il musical’ (18, 19 novembre) della Compagnia dell’Anello; ‘Il mago di Ozzak’ (27, 28 gennaio) del Teatro delle Forchette ; ‘I misteri dell’isola di Indiana’ (10 febbraio) della Compagnia della Lanterna; ‘La dodicesima notte’ (20, 21 aprile) del Teatro delle Forchette; ‘Back to the musical (3,4 e 5 maggio) della Compagnia A egregie cose. Sono poi in programma tre spettacoli di teatro dialettale: 23 febbraio ‘Ridar da murì’ della Cumpagnì dla Zercia; 11 marzo ‘Do ov’ della Cumpagnì dla Parocia di Carpena; 1 marzo ‘Ajo una bela fiola’ della Compagine di San Tomè. Biglietto 8 euro.

Rosanna Ricci