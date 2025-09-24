Predappio, tanti eventi ai laboratori ’Ciclope’

Predappio sarà ancora una volta al centro degli eventi organizzati nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori che è in calendario questo venerdì. Voluta fermamente dalla Commissione Europea, la Notte della Ricerca è un’occasione per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, in un contesto informale, adatto anche ai meno esperti. Unico ingrediente indispensabile: una buona dose di curiosità.

Come già nelle edizioni precedenti, Predappio sarà protagonista con una apertura straordinaria del Laboratorio Ciclope nelle Gallerie Caproni, la struttura scientifica dell’università di Bologna che, in collaborazione con le migliori agenzie e università del mondo, studia gli esperimenti sugli effetti della turbolenza, i cui risultati interessano le industrie meccaniche, aerospaziali e il meteo.

Il programma della serata prenderà il via alle ore 18.30, con l’apertura del laboratorio e la visita guidata (ripetuta poi alle 21 con un secondo turno) accompagnati dal professor Alessandro Talamelli, ideatore del progetto e attualmente coordinatore del nuovo Corso di studio in ingegneria nautica, e dal professor Gabriele Bellani, responsabile del laboratorio. Durante la serata si terranno conferenze con tematiche riguardanti droni e satelliti.

Anche quest’anno parteciperà l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), che condurrà dei piccoli esperimenti di misura dei neutrini. I risultati della ricerca scientifica saranno accompagnati da una degustazione di prodotti offerti da aziende che da sempre hanno accompagnato con generosità le attività della Notte Europea dei Ricercatori, in particolare: Cantina Sociale di Forlì-Predappio, Tenuta La Pandolfa, Fattoria Nicolucci, Azienda vinicola Monte Mirabello, Ristorante ‘La Vecia Cantena d’la Pre’ di Predappio Alta e Panificio ‘Camillo’.

La manifestazione si chiuderà alle ore 22.30, con un concerto di musica ‘minimalista’, in collaborazione con il Conservatorio statale ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna. L’ingresso è libero.

Quinto Cappelli