Predappio, test in azienda: "Metodo più ecologico"

L’anno scorso la sperimentazione dei droni in vigna si è svolta in un vigneto di un ettaro di Sangiovese, nell’azienda agricola Cella di Gabriele Gemelli, che coltiva anche ulivi, seminativo e bosco sulle colline di Predappio Alta.

Gabriele Gemelli, agronomo e fino all’anno scorso consulente tecnico della Cantina Forlì Predappio, ci racconta la sua esperienza?

"La vigna è stata divisa in due parti per il trattamento di fitofarmaci per combattere le malattie: la prima è stata trattata con il drone, l’altra in modo tradizionale, cioè con l’atomizzatore trainato dal trattore, guidato da me".

Quanti trattamenti avete fatto?

"Purtroppo solo due, a distanza di dieci giorni, e verso la fine di luglio, quando ormai eravamo alla fine dei trattamenti, perché i mesi più critici sono aprile e maggio".

Perché così tardi?

"Prima non erano arrivati i permessi del Ministero della Salute".

Che differenze ha notato? "Essendo l’anno scorso la stagione molto favorevole e quindi l’uva buona, la differenza dei due appezzamenti, trattati con drone e atomizzatore, è stata minima. Ma quest’anno dovremmo iniziare molto prima".

Quali sono i vantaggi dei trattamenti con fitofarmaci in vigna con droni rispetto al tradizionale atomizzatore trainato dal trattore? "L’ispettrice fitosanitaria della Regione Loredana Antognacci, che ha seguito la sperimentazione, ne sottolinea diversi, anche se siamo partiti a fine luglio: la dispersione di acqua è minore, l’operazione è guidata a distanza con vantaggio della salute dell’operatore, si può intervenire anche su terreni impraticabili, non si calpesta il terreno, i tempi sono più rapidi e il metodo è più ecologico per l’ambiente".

La sua esperienza lo conferma?

"Secondo me, questi vantaggi sono più evidenti in un campo aperto, ma meno in vigna, dove la fogliatura verde delle viti è più fitta e quindi irrorata meglio col metodo tradizionale. Ma aspettiamo i risultati dell’anno in corso che sta iniziando e i conseguenti studi. Di sicuro la nuova tecnologia sarà il futuro, come avviene in alcuni Paesi, Svizzera e Germania compresi".

