Predappio tra buskers, medioevo e stelle

Sarà un inizio di settembre col botto quello che vedrà la cittadina di Predappio animata da quattro iniziative, incluse nel cartellone ‘Predappio vive l’estate’, la rassegna curata dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette e altre associazioni del territorio: la due giorni di Predappio Buskers, la festa parrocchiale di San Savino, la manifestazione di rievocazione storica ‘Falchi et Archi’ e l’ultima serata estiva di osservazione astronomica a Monte Maggiore. Predappio Buskers porterà artisti di strada, food truck e mercatini a Predappio oggi (dopo l’anteprima ieri a Fiumana). La Festa della Beata Vergine del Rosario si celebrerà a San Savino. Oggi messa alle 20.45, mentre la messa solenne presieduta dal vescovo Livio Corazza sarà celebrata domani alle 20, seguita dalla processione con la Banda (in caso di pioggia si svolgerà in chiesa). Non mancheranno occasioni di divertimento e condivisione, grazie allo stand gastronomico e al gioco a squadre ‘Il Quizzone’ (ore 21.30), presso l’area verde Casa Candida Camilla (per prenotazioni delle squadre: 347.4173647). La Festa si chiude domenica 8 con la messa (ore 11), presieduta da don Franco Appi e con tante attività per i più giovani: dalle 15 si terrà una partita di calcio per ragazzi, giochi per i più piccoli e sarà presente uno stand con piadina fritta. Gran finale alle 20.30 con lo spettacolo musicale di Vanni e Gli Amici della Notte.

Domani e domenica si svolgerà a Rocca delle Caminate (vicino Predappio, ma nel comune di Meldola) la XIX edizione di ‘Falchi et Archi’, una vera e propria immersione nel medioevo, con la possibilità di passeggiare tra falconieri, arcieri, musici, giullari, accampamenti, danzatrici e mercatini. Immancabile anche lo stand gastronomico, aperto per tutta la durata della manifestazione. ‘Falchi et Archi’ è un’iniziativa unica nel suo genere, che permette di vedere da vicino una vasta gamma di rapaci e provare il tiro con l’arco in prima persona, muovendosi negli spazi suggestivi del parco della Rocca. Questa sera alle 20.30, l’appuntamento è a Monte Maggiore per osservare le stelle, con la guida di Giancarlo Cortini, responsabile unico dell’Osservatorio, che terrà una relazione introduttiva sui principali movimenti della sfera celeste.

Quinto Cappelli