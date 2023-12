Predappio, ultimo consiglio convocato per il 29

L’ultimo consiglio comunale di Predappio del 2023 è stato convocato dal sindaco Roberto Canali per venerdì 29 alle 20 a palazzo Varano. Si tratta di una riunione importante, non solo perché ci sono 10 punti all’ordine del giorno, ma soprattutto perché sarà discusso e approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati, fra cui i servizi pubblici a domanda individuale. Ma saranno annunciati anche i principali progetti di massima del biennio, durante il quale però si terranno le prossime elezioni comunali a primavera 2024. Anticipa il sindaco Canali: "Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale, determinazione costi e percentuali di contribuzione utenti, non sono previsti aumenti di tasse e tariffe". In pratica non aumenteranno mense, lampade votive e il trasporto scolastico "resterà gratuito per gli alunni delle scuole dell’obbligo del comune". Sull’approvazione del bilancio vero e proprio il primo cittadino non vuole anticipare nulla, "perché mercoledì 27 si riunirà la Commissione bilancio, presieduta dalla consigliera di maggioranza, Veronica Bevacqua (foto), per discutere appunto il complesso, delicato e importante argomento per la gestione comunale".

q.c.