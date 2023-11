Predappio, una mostra a misura di bambino

"Che cosa succede se 70 bambini della scuola dell’infanzia decidono di visitare una mostra? Che la mostra viene allestita per loro, abbassando tutte le opere per portarle a circa un metro di altezza". Lo racconta l’assessore alla cultura e alla scuola di Predappio, Luca Lambruschi, che mercoledì scorso ha guidato i piccoli presso l’oratorio Santa Rosa a visitare la rassegna del pittore Grota, intitolata per l’occasione ‘Una mostra ad altezza di bambino’. Racconta Lambruschi: "I bambini hanno ammirato le opere del pittore da un punto di vista privilegiato, il loro. Poi, con una serie di giochi, hanno dapprima scelto i loro colori preferiti, i materiali e la tecnica che più li coinvolge, confrontandole con quelle di Grota, che da ragazzo ha iniziato a dipingere su tela con una penna a biro. Con una piccola caccia al tesoro, i bambini hanno ammirato le oltre 30 opere alla ricerca dei colori, dei personaggi, dei frutti e dei luoghi di Predappio". Al termine della visita, il vicesindaco ha consegnato loro alcuni disegni del pittore, dando loro il compito di colorarli. L’attività è stata resa possibile grazie ai contatti della maestra Anna Salimbeni, di tutte le docenti dell’asilo, dell’istituto comprensivo, dell’associazione ‘Amici di Santa Rosa’, dell’amministrazione comunale e del pittore Franco Gianelli, la cui mostra è allestita per i 50 anni di carriera e resterà aperta durante tutti i weekend fino al 7 gennaio.

Quinto Cappelli