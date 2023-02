Predappio, vandali al teatro: danneggiati due idranti

Intorno all’una della notte, fra venerdì e la giornata di ieri, alcuni ignoti si sono avvicinati al muro esterno del teatro comunale di Predappio, hanno spaccato una specie di vetrinetta e rotto i due idranti a muro che conteneva. Immediatamente è scattato l’allarme collegato, con la conseguenza che sul posto sono accorsi i carabinieri locali e, da Forlì, i vigili del fuoco.

Ieri mattina si è poi tenuto anche un sopralluogo dei tecnici comunali insieme al vicesindaco Luca Lambruschi, che commenta: "I danni materiali non sono consistenti. Tuttavia, è scattata una denuncia contro ignoti per procurato allarme e le forze dell’ordine stanno indagando sul caso". Aggiunge il vicesindaco: "Gli idranti servono sia il teatro che l’attigua sala Europa. Il vandalismo va condannato sia per il gesto in quanto tale, sia perché l’allarme ha richiamato sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno perso tempo inutilmente, mentre nel frattempo potevano andare altrove, dove eventualmente si sarebbero potute verificare emergenze vere. Va ribadito che il rispetto per le cose pubbliche è un valore fondamentale del vivere civile, proprio perché sono cose di tutti".

Mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, diverse testimonianze di cittadini predappiesi fanno presupporre una bravata commessa da ragazzi che, in vena di ‘spacconate’ e di ‘tirare a far tardi’, sarebbero stati in giro di notte, perché poi ieri non c’era scuola a Forlì per la festa della patrona.

Quinto Cappelli