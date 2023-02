Predappio Wine Day, domani il ’battesimo’

I produttori dell’associazione Terre di Predappio organizzano per domani la prima edizione di Predappio Wine Days, una giornata di osservazione, approfondimento e confronto sul Sangiovese di Predappio. Spiega il presidente dell’associazione, Stefano Berti: "La manifestazione si svolgerà presso l’azienda vitivinicola La Pandolfa, per capire e interpretare un territorio che, forte di una tradizione centenaria, oggi dà vita a vini che rappresentano in modo autentico e moderno le vigne da cui hanno origine e i vignaioli che hanno scelto di prendersene cura".

A portare a spasso per calanchi, vigne e cantine sarà il giornalista e scrittore esperto di vino Armando Castagno. Il programma prevede alle ore 10 l’apertura dei banchi d’assaggio delle 11 aziende associate a Terre di Predappio, cui seguirà alle 10.30 il primo seminario sule tema ‘La sottozona di Predappio vista attraverso la lente dell’annata 2020’. Il secondo seminario si terrà alle 14.30 su ‘Il Sangiovese al di là del crinale: la Tenuta di Bibbiano’. Il costo di ogni singolo seminario è di 40 euro e 70 per entrambi. Il costo per l’ingresso ai banchi d’assaggio è di 15 euro. Partecipando ai seminari si ha libero ingresso ai banchi d’assaggio. La prenotazione è obbligatoria ([email protected] - 335 8440104). La ristorazione è a cura di Aspasso Food Truck. Il biglietto da visita della giornata è affidato allo scrittore e degustatore pugliese Francesco Falcone, che nel libro ‘Predappio sguardi e parole’ scrive: "Predappio è Romagna di coloro che custodiscono la quotidianità così com’è, fedeli alla dolce malinconia che appartiene agli esseri umani e appartiene alla memoria, memoria da tutelare per chi c’era prima, per chi c’è ora, per chi ci sarà dopo. Predappio è Romagna del Sangiovese, che qui sta al centro delle cose e della storia, come il pane, come l’aria, come il vino rosso che da esso prende forma".

Sempre domenica, Bologna diventerà per tre giorni la capitale italiana del vino, con la manifestazione Slow Wine Fair, una tre giorni nel nome di Bacco nel quartiere fieristico. Fra le 750 cantine da tutte le regioni italiane e 21 Paesi del mondo, ci saranno anche quattro aziende vitivinicole dell’Associazione Terre di Predappio: Condello Chiara, Drei Donà, Pandola e Piccolo Brunelli. Commenta il presidente Stefano Berti: "Anche questa sarà un’occasione di confronto all’insegna della nuova era del biologico".

Quinto Cappelli