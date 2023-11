Preghiera dei vespri per le vittime degli abusi

Stasera alle 19 nella chiesa delle Clarisse in San Biagio, il vescovo Livio Corazza presiederà la preghiera dei vespri in occasione della 3ª Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro è attivo il Servizio diocesano tutela minori, la cui attività riguarda l’ascolto delle persone che intendono segnalare violazioni gravi compiute su minori o persone vulnerabili relative ad abusi sessuali, psicologici, spirituali, perpetrati in ambienti ecclesiali da parte degli operatori; il sostegno ai preti, ai diaconi, ai religiosi e ai laici nella gestione di situazioni di disagio o violenza su minori occorse in ambiti ecclesiali, la prevenzione". Il centro è contattabile al cell. 371. 3814371 il lunedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (negli altri orari è attiva una segreteria telefonica) e via email a tutelami noriforli@gmail.com.