"Prego col rosario che mi regalò Ratzinger"

Anche la diocesi di Forlì-Bertinoro si raccoglie in preghiera nel ricordo del Papa emerito Benedetto XVI. Il vescovo, mons. Livio Corazza, celebrerà la messa di suffragio sabato 7 gennaio alle 10 in Cattedrale: "Ringraziamo il Signore per il ministero di Papa Benedetto XVI – ha detto mons. Corazza –, per il suo amore alla persona di Cristo e alla Chiesa, che ha caratterizzato tutta la sua vita. Gli siamo riconoscenti per il suo sguardo di fede, profondo e amante della verità, nei diversi momenti e incarichi ricoperti durante la sua vita". Corazza ha anche ricordato un episodio personale.

Si tratta dell’incontro che ha avuto con l’allora papa nel 2010, durante una iniziativa svoltasi in occasione dell’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. "Benedetto visitò domenica 14 febbraio l’ostello Caritas ‘don Luigi Di Liegro’ a Roma. Contemporaneamente molti vescovi di tutta Europa visitarono, a loro volta, un servizio per i poveri nelle loro rispettive diocesi. Una grande inedita iniziativa, rivelatrice della presenza della Chiesa che è in Europa, dell’amore per Cristo nei poveri e nei sofferenti". Da notare che Corazza, proprio in quel periodo, era responsabile della Caritas nazionale per i rapporti con le associazioni ‘sorelle’ europee. "Incontrandolo personalmente insieme alle delegazioni delle Caritas europee, ebbi modo di vederlo da vicino. Un incontro personale indimenticabile. Prego ancora il rosario con la corona che mi ha regalato in quell’occasione".

Il vescovo ha pure rievocato le dimissioni di Benedetto XVI, annunciate nel febbraio 2013, quando condivise "con tutti la sorpresa e il dolore per la rinuncia a continuare a servire la Chiesa universale come Papa, ma anche la commozione per un gesto profetico di grande fiducia in Dio e nella Chiesa, manifestato nel primo abbraccio con il suo successore, Papa Francesco". Il vescovo, infine, ha ribadito l’invito a unirsi nel ricordo e nella preghiera: "Siamo grati e continuiamo a pregare, come abbiamo fatto anche in queste settimane, affidando Papa Benedetto alla misericordia del Signore e chiedendo di mettere a frutto nella nostra vita il suo insegnamento".

Un legame speciale l’allora cardinale Ratzinger lo ebbe con un sacerdote forlivese che incontrò in una particolare occasione. Nell’estate del 2004, infatti, una forte emozione ha scosso il cuore di don Lucio Vignoli, storico parroco dei Cappuccinini, che ad 85 anni ebbe il privilegio inaspettato di cenare insieme al futuro Papa Benedetto XVI, la cui elezione avvenne pochi mesi dopo, il 19 aprile 2005. A sua volta pochi mesi prima della morte di don Lucio. "È il mio Papa!", gridò commosso appena apprese la notizia del nuovo eletto. "Ho festeggiato con lui – rammentò al Carlino – la scorsa estate il mio sessantesimo di sacerdozio. Era il 13 agosto 2004 e mi trovavo in montagna per qualche giorno di riposo. Anche il cardinal Ratzinger era ospite del seminario di Bressanone, in provincia di Bolzano, e siamo stati molte ore insieme durante la cena". Bressanone era il paese d’origine della nonna di Ratzinger (che all’epoca era ancora parte dell’Austria). Don Lucio definì quei momenti "come un dono della grazia di Dio". Ma quale fu il contenuto di quell’intimo colloquio a tavola? "Mi ha voluto vicino a sé. Ero molto contento, ci siamo detti tante cose ed era molto umile come persona. Ho offerto una torta per il mio anniversario, e lui addirittura ha voluto tagliarla insieme a me". Un’immagine che il parroco ha conservato come un caro ricordo fino all’ultimo. Parlarono anche della Romagna e "del laicismo anche durante il periodo del potere temporale della Chiesa" con particolare riferimento all’Unità d’Italia. Di fronte a don Lucio c’era anche Georg, il fratello di Ratzinger, scomparso qualche anno fa. "Gli ho inviato, poi, gli auguri per Pasqua e lui ha risposto al mio biglietto".

Don Lucio parlava spesso con soddisfazione dell’elezione del cardinale Ratzinger, e alla domanda "È contento?" rispondeva felice: "Può immaginare! Ho avuto questo straordinario incontro per il mio sessantesimo di sacerdozio, ed è incredibile che dopo pochi mesi sia diventato Papa. È una grazia che mi ha fatto il Signore".

Alessandro Rondoni