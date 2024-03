Premi agli attori a San Martino in Villafranca

Stasera, presso la sala parrocchiale ‘Stefano Garavini’ di San Martino in Villafranca (via Lughese 135), si svolgerà l’atto finale della settima rassegna teatrale ‘4 sbacarêdi cun e’ nostar dialet’, organizzata dalla Pro Loco San Martèn, che ha fatto registrare per ogni serata il tutto esaurito. Il programma (dopo una cena riservata ai soci) prevede alle 21.30 le premiazioni delle attrici e degli attori che, in base alle valutazioni del pubblico, sono stati i più votati nel corso delle otto rappresentazioni teatrali. Verrà consegnato inoltre il premio ‘Stefano Garavini’ assegnato da un’apposita giuria alla miglior compagnia della rassegna.

La serata sarà aperta da Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, e sarà condotta da Gabriele Zelli. Al termine, ospiti musicali: Roberto (Bomber) Ruffilli e altri.

Saranno presenti alla serata Elena Rossi, vedova di Stefano Garavini, l’assessore ai quartieri Andrea Cintorino, e due esponenti dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italia): il presidente regionale Maximiliano Falerni e quello provinciale Atos Mazzoni. Con loro Savio Silvagni e Imerio Calderoni, rispettivamente presidente e segretario Feste e Sagre Aps.

Per informazioni: 348.7443860.