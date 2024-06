Premi al regista Mercatali. Corto sull’alcol alla ribalta

Si tratta di un cortometraggio speciale ‘Un sorso di Vita 2.0’, non solo perché sta facendo incetta di premi, l’ultimo dei quali solo pochi giorni fa, ma anche perché la sua lavorazione ha visto recitare la protagonista Valentina Bivoni quando aveva 11 anni, cioè nel 2017, e poi, successivamente, quando di anni ne aveva 16, nel 2022. Solo allora il regista e produttore, il forlimpopolese Daniel Mercatali, ha potuto chiudere il girato e mettersi a lavorare per la realizzazione di questo corto che ha una tematica molto speciale: l’abuso di alcol. ‘Un Sorso di Vita 2.0’ è, infatti, un cortometraggio sociale che vuole sensibilizzare gli spettatori sul modo in cui questo abuso può cambiare e rovinare per sempre la vita di un individuo.

Già vincitore di otto premi, ha recentemente ricevuto altri due riconoscimenti al decimo World Short Film Festival di Ostia Antica, Roma, sotto la direzione artistica di Alessandra Guarino. Il primo premio, ‘Best Poster’, è stato assegnato a Igor Castiglia, mentre il secondo, ‘Outstanding Social Drama’, è stato conferito al regista Daniel Mercatali. Questo riconoscimento è stato attribuito in particolare per l’intuizione di far recitare Valentina Bivona in due momenti diversi della sua vita.

La trama del cortometraggio si apre con Valentina (nel ruolo di Giulia) a 16 anni, insieme all’attore e compositore Francesco Faggi (nel ruolo di Davide). Durante una scena in auto, Davide mostra una bottiglia di vodka a Giulia, che inizia così a ricordare un episodio della sua infanzia, risalente a quando aveva solo 11 anni. Al progetto hanno partecipato anche Ambra Brambilla, che ha disegnato tutti gli sfondi per i titoli di testa e di coda, e l’attore Justin Galassi, che interpreta il padre alcolizzato. La voce fuori campo è affidata a Gianluca Iacono, noto doppiatore di personaggi come Vegeta di Dragon Ball e lo chef stellato Gordon Ramsay.

"Vorrei ringraziare il cast e la troupe – ha dichiarato Daniel Mercatali –, che sono stati il cuore pulsante nella realizzazione di tutte le fasi del cortometraggio, interpretando magistralmente gli obiettivi di sicurezza stradale contro l’abuso di alcol. Spero che questa interpretazione riesca a sensibilizzare quanti più giovani possibile nel percorrere strade della vita che non prevedano l’abuso di alcol". Il regista e produttore forlimpopolese è ora al lavoro per la sua prossima opera che verrà realizzata sotto il patrocinio dell’Ens (Ente Nazionale Sordi).

Matteo Bondi