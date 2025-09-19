Premi Cna "Nuove imprese, che belle idee"

Sono stati premiati ieri i 12 neoimprenditori che hanno vinto la terza edizione del premio ‘CreaimpresaLab-Imprenditori di domani’. Hanno ottenuto 20mila euro di premi in denaro e servizi (4 da 3.500 euro e 8 da 750), messi a disposizione da Cna Forlì-Cesena, con la collaborazione della Camera di Commercio della Romagna e della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese.

Il premio era rivolto ad aspiranti imprenditori e professionisti interessati ad avviare un’attività in provincia, in base ad alcuni criteri di valutazione: fattibilità concreta del progetto, sostenibilità ambientale e sociale, innovazione e ricadute positive per il territorio. "Hanno fatto domanda circa 200 società – spiega Marco Laghi, responsabile servizio Creaimpresa Cna –, 80 hanno effettivamente partecipato e 50 sono già operative. Abbiamo offerto loro anche una consulenza finanziaria". I vincitori si sono aggiudicati i primi 4 premi del valore di 3.500 euro (1000 euro in denaro e buono da 2500 in servizi Cna).

Sara Landi (Forlì) di ‘Malachite gioielli emotivi’ realizza gioielli in ottone, con attenzione verso la sostenibilità ambientale. Nel marzo scorso ha aperto in corso Diaz a Forlì la sua attività che unisce la tradizione familiare del mestiere di orafo a una visione contemporanea, che valorizza materiali di qualità, aprendo le porte anche ad altri artigiani locali e creando una rete che arricchisce la comunità. Cristina Lucisano (Castrocaro) ha invece riaperto con ‘La nuova Mora’ a Terra del Sole due storiche attività (un bar e una tabaccheria). La giuria ha apprezzato la sua volontà di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle periferie, riportando un luogo di riferimento e di accoglienza.

Da citare anche Mattia Manuzzi di ‘Cesena Val Savio’: ha avviato la propria attività a gennaio, con l’obiettivo di portare benessere attraverso lo sport a chi è affetto da patologie croniche e ai ragazzi. Francesco Antonio De Leo (San Mauro Pascoli) ha lanciato ‘Miga di Francesco D.’, un progetto di home food che unisce la tradizione gastronomica locale a preparazioni innovative, con attenzione alla circolarità degli ingredienti e alla filiera corta, con la volontà di creare collaborazioni con i produttori della zona.

"Cna – afferma il direttore generale Franco Napolitano – conta 310 dipendenti e 23 uffici territoriali, con oltre il 90% delle imprese che hanno meno di 10 addetti e il 25% di quelle attive guidate da persone di oltre 60 anni. Ecco quindi il nostro supporto a questi giovani che hanno lanciato nuove sfide, facendo crescere l’economia su un percorso di innovazione".

