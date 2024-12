Premi e ritrovi Scuola, il diploma è per sempre

Progetti e incontri: la scuola di oggi e quella di ieri sono in fermento tra premiazioni, laboratori e tanto altro, metre gli studenti di un tempo non rinunciano agli incontri tra amici e alle celebrazioni.

È un’iniziativa nata per sensibilizzare i ragazzi circa gli infortuni sul lavoro, quella promossa da Zani Work, azienda cesenate specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura che ha aderito al Pmi Day 2024 di Confindustria. Una tappa è stata all’istituto professionale Ruffilli, nella sede di Agraria a Roncadello. Durante la mattinata nell’aula magna Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work, hanno presentato l’azienda agli studenti e, dopo un inquadramento del fenomeno degli incidenti sul lavoro, ai ragazzi è stato distribuito un questionario per capire qual è il loro grado di conoscenza sul problema e su come prevenirlo.

Presso l’aula Icaro 1 del Liceo Morgagni si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti degli istituti superiori di Forlì e Forlimpopoli diplomati con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 2023/2024. L’iniziativa è stata promossa dalla Bcc Ravennate, forlivese e imolese, con il patrocinio del Comune di Forlì ed in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor ETS e gli istituti scolastici forlivesi. L’istituto bancario ha premiato i ragazzi con una borsa di studio di 100 euro, valore che raddoppia a 200 euro per i soci o figli di soci BCC.

Inaugurata nel novembre del 1974, la scuola dell’infanzia Quadrifoglio (in via Acerreta nel quartiere Cava) ha celebrato un importante compleanno: 50 anni dalla sua apertura. Per festeggiare, la scuola ha allestito una partecipata mostra di documentazione, fotografie e testimonianze a più voci.

A riprova di come la scuola lasci un segno che dura per sempre, a 30 anni dal diploma si è riunita la quinta dell’ITC Matteucci per una serata all’insegna di un’immutata intesa e amicizia tra chiacchiere, risate e molti ricordi indimenticabili per tutti.

Sono passati 55 anni dal diploma conseguito nel 1969, ma ribadendo una prassi in essere da diverso tempo, che prevede di rivedersi ogni lustro, gli ex compagni della 5ª B Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale si sono ritrovati per una cena conviviale. Erano presenti: Enrico Arfelli, Lucio Baldassarri, Giorgio Bartoletti, Lastene Bevoni, Foscolo Bisacchi, Roberto Camerani, Carlo De Maio, Pier Luigi Fabbri, Adriano Ghetti, Ferdinando Innocenti, Giorgio Lombardi, Agostino Mainetti, Wilmer Mercatali, Carlo Mura, Giuseppe Petruzzo, Marino Poggi, Giuseppe Raggi, Roberto Ramina, Adriano Sansovini, Sassi Sauro, Franco Tartagni.