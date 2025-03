Premi in memoria del prof Meleti. Ecco i tre laureati vincitori

Sono stati consegnati a Civitella i tre premi di laurea in memoria di Addis Sante Meleti. "E’ stata la quarta edizione di una iniziativa – commenta l’assessore al turismo e alle politiche giovanili Francesco Samorani – che abbiamo intenzione di consolidare e riproporre ancora. L’idea di intitolare questi premi è nata sia per riconoscere il merito e la bravura dei nostri ragazzi, ma anche per ricordare il nostro cittadino onorario, il professor Addis Sante Meleti, mazziniano storico, docente, dirigente scolastico, appassionato studioso della nostra terra, nato a Civitella nel 1935 e scomparso nel 2019. Uomo di cultura appassionato con un legame profondo con il paese che studiò a fondo dando alle stampe, dopo una minuziosa e defatigante ricerca negli archivi, ‘Cronistoria di Civitella di Romagna e dintorni. Le vicende e l’anima di un paese di confine per un millennio fino all’unità d’Italia". I ragazzi premiati per l’anno accademico 2023 - 2024 con borse di studio del valore di 500-350-300 euro sono, in ordine di classifica: Arsal Afaq Qureshi (tesi di laurea su ‘Private Equity e Covid 19’); Sara Rossi (‘Olfatto: una sfida per l’arte’) e Letizia Frassineti (‘La teragnostica: una nuova frontiera della diagnostica’). "Complimenti ai vincitori – conclude Samorani – per i risultati raggiunti che speriamo siano forieri di un avvenire pieno di tante soddisfazioni". o.b.