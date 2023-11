Premiati ad Atene gli architetti di Modigliana

Sarà premiato venerdì 8 dicembre dal presidente Ioannis Karalias, al ‘Centro Europeo per l’Architettura, l’Arte, il Design e gli Studi urbani’ di Atene, lo studio ‘ellevuelle architetti’, con sede a Modigliana, formato da giovani professionisti selezionati fra gli architetti finalisti del premio internazionale ‘Europe40under40’. Ellevuelle infatti è tra i 40 studi giudicati meritevoli del premio per il 2023, il prestigioso riconoscimento per gli architetti europei con meno di quarant’anni, ed è costituito dai tre fondatori dello studio Michele Vasumini, Giorgio Liverani, Luca Landi che insieme a Matteo Cavina ed Eleonora Festa costituiscono il collettivo dei professionisti, cui si aggiungono i collaboratori Andrea Cirillo, Giacomo Diolaiti e Chiara Piazza. Tre i progetti che hanno portato alla selezione dello studio romagnolo: la residenza privata Casa Bieffe, in cima a via della Costa, che si affaccia sulla vallata di Modigliana; l’ampliamento del complesso ricettivo e ristorativo Corte San Ruffillo, a Dovadola; la ridefinizione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Cesena, vincitore del concorso di progettazione ‘Prossima Stazione Cesena’.

"Siamo particolarmente contenti per questo premio - commentano gli architetti - perché è arrivato con la candidatura di progetti tutti ‘locali’ e realizzati sia per committenti privati che pubblici. Il bisogno di nuovi standard che permettano la possibilità di andare oltre il proprio spazio domestico completandolo di quelle funzioni e servizi che esso non può garantire, la definizione di un sistema di aree verdi urbane e periurbane, un rapporto migliore tra ambiente naturale ed antropizzato tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie: sono questi i temi da affrontare oggi nel nostro lavoro per capire come migliorare la vita delle persone, verso una rinnovata idea di socialità". Il Centro Europeo da anni promuove la ricerca di progetti che esaltino e rispettino il territorio con diverse funzioni, contenuti in un grande archivio (https:www.europeanarch.euarchives). Gli architetti dello studio Ellevuelle, in attività dal 2010, sono radicati nel territorio con i propri progetti residenziali e multifunzionali nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna (noti in Romagna con i lavori di Casa Esse, Casa Bipi e SerraPi), e sono da poco reduci dalla ‘Quinta Biennale di Architettura di Pisa’, dove hanno esposto un progetto di rigenerazione urbana: il recupero ragionato dello storico Filandone di Modigliana del 2014.

"Il recupero dell’ex Filandone, vecchio edificio industriale destinato alla produzione tessile - spiega il modiglianese Giorgio Liverani - è stato uno dei nostri primissimi lavori e ha anticipato il tema, oggi ampiamente diffuso, della ‘rigenerazione urbana’, che venne pubblicato tra i progetti nazionali meritevoli alla ‘Festa dell’Architetto’ di Roma del 2014. Restaurare non solo sull’aspetto dell’edificio ma per riportare un manufatto in disuso alla fruizione di tutta la collettività. Oggi il piazzale Berlinguer, antistante l’ex Filandone, è un comodo parcheggio e la superficie utilizzata dell’immobile al piano terra di 1500 mq comprende: le Poste, un Bancomat, una lavanderia e, con i suoi 420 mq e 230 posti, il ‘Nuovo teatro dei Sozofili’.

"La scelta di proporre l’insediamento per aziende ed uffici, compreso il nostro studio in questo luogo - continua Liverani - è per noi motivo di orgoglio, in una logica di valorizzazione delle realtà territoriali che con coraggio decidono di non spostarsi dal comune per avviare la propria attività professionale altrove".