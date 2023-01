Premiati i laureati più meritevoli

L’ultimo consiglio comunale di Predappio del 2022, svoltosi venerdì sera nel salone comunale di palazzo Varano, si è aperto con la premiazione di 5 giovani laureati nel 2020-2021, fra gli 11 partecipanti al concorso. I neodottori premiati sono: Cristina Mariani D’Altri, Federico Focaccia, Rachele Lugherini, Virginia Betulla e Nicola Bertini Nicola (nella foto insieme al sindaco Roberto Canali e al vicesindaco Luca Lambruschi). A tutti loro, ma anche agli altri laureati del comune sono andati i complimenti e gli applausi di tutto il consiglio comunale.

La premiazione è stata così introdotta e spiegata dall’assessore alla pubblica istruzione e vicesindaco, Luca Lambruschi: "Lo studio e il merito vanno premiati. Crediamo che questi momenti siano importanti per lanciare un messaggio a tutti i giovani. C’è chi crede in voi, c’è chi crede nella competenza, nello studio, nell’impegno". E ha concluso: "Non tutti nella vita devono laurearsi, non tutti hanno la possibilità di farlo nei tempi o col massimo dei voti. Quando però questo avviene, oltre a essere un vanto personale, è giusto anche che sia un vanto pubblico ed un onore per chi amministra poterlo riconoscere e sottolineare".

L’amministrazione di Predappio ha voluto premiare anche quest’anno i giovani laureati che risiedono nel comune e che si sono distinti nel loro percorso di studi. I premi del valore di 500, 350, 300, 250 e 200 euro sono stati possibili grazie al contributo dell’amministrazione e a quello di privati ed enti del territorio: lo studio dottor commercialista Andrea Greggi, Nuova Rabbiplast s.r.l., Cna, Area Colline Forlivesi, Asd Sporting Predappio, associazione Viale Pescaccia Predappio, Avis Predappio, associazione Croce Verde Meldola-Predappio, Gruppo Sportivo San Savino.

Quinto Cappelli