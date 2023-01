"Premiato a 25 anni, il mio lavoro è ‘convertire’ i videogame"

È un patito di videogiochi fin da ragazzino, "ma ora ci gioco molto meno", si schermisce il 25enne forlivese Matteo Manicone (nella foto), fondatore della startup More Games studio: "non è più un hobby, ma un lavoro", precisa. Un lavoro che gli sta regalando le prime soddisfazioni: nelle scorse settimane, infatti, More Games Studio è risultata fra le 10 startup emiliano-romagnole vincitrici del bando ‘Incredibol’, progetto promosso dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione. Le dieci imprese, tutte attive nel settore delle industrie culturali e creative, riceveranno contributi per 120mila euro complessivi, oltre a un percorso di accompagnamento su misura per far crescere la propria idea di business.

Avviata nella primavera del 2021, la startup si configura come un ‘servizio di multi-piattaforma per sviluppatori di videogame’: cosa significa, per i non addetti ai lavori? "Collaboro con diversi sviluppatori di videogiochi e mi occupo della conversione per altre piattaforme" (il termine tecnico è ‘porting’). "Ad esempio da pc a smartphone, da pc a console o a Nintendo switch – spiega Manicone –. Solo le grandi multinazionali progettano videogiochi già predisposti per più piattaforme: tutti gli altri li programmano, almeno in una fase di lancio, per una sola: di norma, smartphone o pc. Solo se il videogame avrà successo si potrà decidere, eventualmente, di ‘abilitarlo’ ad altre".

L’idea è balenata mentre Matteo frequentava, alla fine del 2020, uno dei corsi di formazione erogati dalla Regione, incentrato proprio sulla progettazione e realizzazione di videogiochi. "Grazie a quel corso – prosegue il giovane startupper forlivese – ho potuto allargare la mia rete di contatti e ho iniziato a collaborare con un’azienda di Milano, specializzandomi proprio nella conversione di videogame. Ho deciso così di aprire la partita Iva e di mettermi in proprio, ma per avviare un’attività del genere occorrono attrezzature molto costose: è il motivo che mi ha spinto a partecipare a Incredibol e ad altri bandi pensati per sostenere le imprese innovative. Quando ho appreso di essere rientrato tra i vincitori di questa edizione, è stata una grande soddisfazione: sono felice di sapere che la mia idea sia risultata interessante agli occhi della commissione".

Nel prossimo futuro, Matteo sogna di farsi conoscere in Italia e all’estero. Senza dimenticare, tuttavia, le radici forlivesi: "Un recente censimento di Iidea, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi italiani, conferma che l’Emilia-Romagna è fra le tre regioni italiane che ospita il maggior numero di studi di sviluppo videogiochi, assieme a Lombardia e Lazio. E ci sono già parecchie iniziative a supporto del settore. Il potenziale di crescita è enorme e sono determinato a farne parte anche negli anni a venire".

m. d. f.