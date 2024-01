Premiato lo chef Monaci, ’angelo del fango’

Antonio Monaci, chef del Grand Hotel Terme di Castrocaro, è stato premiato dall’Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche) per l’attività solidale svolta nelle ore successive all’alluvione. Presa coscienza della drammatica situazione dei residenti dei Romiti, il giovane non ha perso tempo e si è messo al lavoro di buona lena per dare una mano. Una generosità salita anche alla ribalta mediatica: nell’occasione Monaci fu intervistato dal Tg5 mentre si prodigava nel lavoro. "Sono originario di Napoli e in questa situazione tragica ho deciso di dare una mano al popolo romagnolo, che un anno fa mi ha accolto con calore. Mi sembrava doveroso restituire tanto affetto", la dichiarazione resa ai microfoni Mediaset dallo chef. A premiare Monaci, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, e del primo cittadino di Dovadola Francesco Tassinari, il delegato provinciale dell’Anioc, Stefano Borreca, per una vita al comando della stazione dei Carabinieri di Castrocaro. Un conferimento attribuito allo chef "per essersi prodigato con grande entusiasmo e alto senso di umanità come ‘angelo del fango’ – si legge nella motivazione incisa sulla pergamena –, nella concreta opera di aiuto alla popolazione residente nel quartiere Romiti, gravemente colpito dall’alluvione del maggio 2023".

Ignaro dell’assegnazione del riconoscimento, lo chef è stato convocato a sorpresa nel salone Piacentini del Grand Hotel, teatro di una conviviale dell’Anioc, alla presenza di numerosi associati. "Vorrei ringraziare i due sindaci Billi e Tassinari, l’ad di Longlife Formula Lucia Magnani, che ci ha ospitato nel prestigioso Grand Hotel e il presidente della Pro loco termale, Gianni Piolanti, che prima del pranzo ha guidato i nostri associati alla scoperta della fortezza di Castrocaro", le parole di Borreca.

Francesca Miccoli