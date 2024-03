Premierato e Autonomia differenziata: "I rischi delle riforme"

"Premierato e Autonomia differenziata": sono i temi al centro dell’incontro che si terrà domani alle 18, alla Cgil di Forlì-Cesena, in via Pelacano, nella sala Luciano Lama. Organizzato dal Gruppo Ced-Costituzione e Democrazia, con la partecipazione delle Acli, l’iniziativa si inserisce nel solco delle manifestazioni organizzate dalla ‘Via Maestra’, l’aggregazione che riunisce oltre cento associazioni mobilitate da oltre un anno sul tema delle riforme costituzionali in discussione e che il 25 maggio sarà in piazza a Napoli, per accendere ancora una volta i riflettori sulla loro criticità.

Interverranno Carlo Sorgi, ex magistrato e coordinatore del Gruppo Ced, Maria Giorgini, segretaria confederale della Cgil di Forlì-Cesena che fa parte del coordinamento, e Marco Valbruzzi, politologo dell’Università di Napoli Federico II. Obiettivo dell’incontro è contribuire a fare chiarezza sulla riforma prospettata dal Governo e che "introduce cambiamenti profondi nella nostra Costituzione".

Col premierato, che prevede l’elezione diretta del capo del governo, e con l’autonomia differenziata, principio in base al quale, secondo il disegno di legge firmato dal ministro Roberto Calderoli, le Regioni avrebbero la facoltà di legiferare, "in autonomia", su 23 materie tra cui sanità, istruzione, politica energetica. "Il nostro diventerebbe uno Stato Arlecchino", sostengono gli organizzatori.

Temi importanti e complessi, su cui gli italiani saranno con ogni probabilità chiamati a pronunciarsi attraverso lo strumento del referendum. "Il nostro obiettivo è sollecitare l’attenzione su temi di cui si parla in modo molto astratto, mentre si tratta di modifiche che introdurrebbero cambiamenti profondi sul nostro assetto costituzionale – spiega Carlo Sorgi –. Allora è importante che tutti accedano a una informazione corretta. Per fare questo, dovremo riuscire a rendere comprensibili argomenti molto difficili".

"L’informazione dovrà essere diffusa e capillare – interviene Maria Giorgini –. Il rischio, con queste riforme, e che potremmo avere un capo assoluto e un’Italia spezzata. Potemmo avere 20 politiche industriali diverse e si rischia di tornare alle gabbie salariali". Quanto al Welfare "senza la definizione dei livelli minimi essenziali, aumenteranno le disuguaglianze e il divario tra nord e sud". È intervenuto anche lo studente Martino Bianco, sui timori per le ricadute sul diritto allo studio.

Paola Mauti