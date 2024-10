Premilcuore, 2.000 persone per la sagra

"Domenica scorsa la Sagra della Castagna di Premilcuore ha festeggiato col botto il traguardo della 60ª edizione, con una grande partecipazione di gente e grandi numeri per noi della Pro loco". E’ il commento del presidente dell’associazione che organizza la più antica sagra dell’Appennino, Adamo Biondi.

I numeri gli danno ragione: più di duemila persone hanno animato la prima domenica, di cui 800 hanno pranzato agli stand della Pro loco nell’Area Feste, con specialità preparate da una cinquantina di volontari, anche per un centinaio di pasti da asporto; 60 persone hanno scelto il pacchetto turistico che comprendeva visita guidata al castagneto e raccolta di castagne, conclusa col pranzo agli stand; 1,50 quintali di castagne trasformate in caldarroste; mezzo quintale di ragù di carne per condire cappelletti e polenta; oltre 20 bancarelle nel mercato del centro storico e 10 nell’area feste con i castanicoltori a vendere le castagne o marrone buono domestico dell’Appennino.

Racconta ancora il presidente Biondi: "In omaggio al 60° della sagra abbiamo inventato anche un gioco-regalo ‘gratta e vinci’ per chi aveva scelto il pacchetto turistico o acquistava le castagne". Cosa si vinceva? Risponde Biondi: "Fra i premi, una bottiglia di vino, un chilo di castagne, un sacchetto di caldarroste, un caffè o una giocata alla pesca di beneficienza". Durante la giornata la manifestazione, sponsorizzata dal Comune, è stata animata da spettacoli, gonfiabili per i bambini, antichi mestieri. Per il bis di domenicaprossima la sagra sarà incentrata sui prodotti ricavati dalla lavorazione delle carni di maiale (‘van a vdè masè e porc’): salumi, ciccioli, capofreddo, porchetta. Ricco anche il calendario degli eventi di intrattenimento. Ma il prodotto principale restano le castagna, con prezzi che vanno da 5 a 7 euro al chilo, in base alla qualità e pezzatura. Conclude il presidente della Pro loco: "Nella prima giornata siamo andati molto bene e per il bis speriamo che si verifichi altrettanto".

Quinto Cappelli