Premilcuore, concluso l’intervento sull’acquedotto

Con una spesa di 45mila euro, è stato ultimato sulla strada provinciale 9 Ter a Ponte Fantella di Premilcuore un importante intervento di rinnovo e digitalizzazione del punto di snodo dell’acquedotto, determinante per il moderno funzionamento della rete idrica del territorio, che segna un passo decisivo verso una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche.

L’infrastruttura, che ha una portata quotidiana di circa 1.700 mc di acqua/ora, è stata visitata dal sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, guidato dal responsabile Hera degli impianti idrici di Forlì-Cesena Mirco Boschetti, dal coordinatore reti idriche Daniele Casotti, dalla project manager Cecilia Armandi e dal direttore operativo Stefano Leoni. Spiegano i tecnici di Hera: "Il progetto, realizzato con il contributo del Pnrr, rientra nel piano di attività integrate per la riduzione delle perdite fisiche e prevede l’adozione di tecnologie digitali e soluzioni di gestione preventiva, inserendosi così nel piano industriale 2024–2028, che prevede investimenti per oltre 134 milioni nel ciclo idrico integrato di Forlì-Cesena".

Grazie a questi strumenti, è possibile ottimizzare la distribuzione dell’acqua in funzione dei picchi di consumo, riducendo sprechi e migliorando l’efficienza del servizio. Inoltre, l’acquedotto è stato suddiviso in aree più piccole, omogenee a livello territoriale e ben circoscritte, più semplici da tenere sotto controllo e gestire da remoto. Ciascun distretto è stato poi dotato di valvole che separano il flusso dai comparti vicini e di sensori di pressione e portata per una gestione ottimale di ciascuna porzione di rete e una ricerca perdite più efficace.

Commenta Baruffi: "Grazie all’intervento di Hera per il rinnovo del sistema idrico di monitoraggio Ponte Fantella, i benefici per i cittadini saranno tangibili: meno interruzioni del servizio, riduzione delle perdite, migliore qualità dell’acqua distribuita e interventi più rapidi in caso di guasti. Il tutto in un’ottica di sostenibilità ambientale e di uso responsabile di una risorsa preziosa, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza di un servizio essenziale".

Quinto Cappelli