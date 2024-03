Premilcuore e Savignac: festa per la firma del gemellaggio

In un clima di festa, col centro storico imbandierato e al suono degli inni nazionali francese e italiano (La Marsigliese e l’Inno di Mameli), eseguiti dalla banda cittadina dei Carrettieri, è stato firmati ieri mattina in piazza dei Caduti a Premilcuore il gemellaggio con il comune francese di Savignac. Si tratta di un comune francese situato nella regione della Nuova Acquitania, a sua volta gemellata con l’Emilia-Romagna, nella zona di Bordeaux. A firmare il patto, davanti al municipio e a centinaia di cittadini che applaudivano, sono state Ursula Valmori, sindaca di Premilcuore, e Chantal Gantch, prima cittadina di Savignac, accompagnate rispettivamente dai vicesindaci Gioele Fabbri e Philippe Dufour.

"Questo gemellaggio – ha spiegato Ursula Valmori – rappresenta un importante segno di fratellanza fra i popoli e in particolare, ovviamente, fra i cittadini di Premilcuore e Saviganc. Inoltre, porterà vantaggi economici, turistici e culturali fra i due comuni e specialmente fra i giovani e gli studenti delle scuole". La sindaca e il vicesindaco di Savignac hanno presentato il loro Comune, "dedito in particolare alla produzione di vini pregiati della zona di Bordeaux, su cui dovremo puntare anche con i nostri scambi".

Joel Caurraze, presidente della Federazione interregionale dei comuni di gemellaggio Francia-Italia Nuova Aquitania, Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, e Adrea Rossi di Romagna Acque Società delle Fonti, hanno sottolineato "i benefici degli scambi che scaturiranno dal gemellaggio, perché la Francia – ha sottolineato Santini – ha molto investito nella tutela dei boschi e della natura da oltre duecento anni". Rossi ha raccontato poi che, per esempio, "Modigliana, già gemellata da tempo col Comune francese di Mon Bazillac, sta ottenendo diversi vantaggi, che saranno confermati fra qualche mese da una visita di 30 famiglie modiglianesi ai cugini francesi".

Dopo gli ultimi interventi, fra cui quello di Centurio Frignani, segretario Aiccre-Federazione Emilia-Romagna, gli alunni delle scuole di Premilcuore hanno donato alla delegazione francese una brochure sul paese dell’alto Rabbi, in italiano e francese. All’incontro hanno partecipato anche tutte le associazioni del paese, fra cui la Pro loco, presieduta da Adamo Biondi, che commenta: "Speriamo che il gemellaggio porti i frutti annunciati, specialmente in campo turistico. Noi andremo da loro ad imparare come promuovere i prodotti, in particolare per loro il vino, e loro verranno da noi a fare altrettanto per valorizzare per esempio i frutti del bosco e sottobosco, fra cui le castagne e il Parco nazionale".

Il gemellaggio si è concluso ieri sera nella sala Ricci del Centro visita del Parco con il concerto ‘Arte in Musica’ a cura dell’Accademia Distretto della Musica.