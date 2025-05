Premilcuore, ecco gli scatti di Lotti

Sarà inaugurata oggi alle 16, presso l’archivio fotografico di Premilcuore, la mostra fotografica ‘Birdies’, curata da Alessandro Lotti. Spiega il curatore Lotti: "Attraverso una serie di immagini suggestive, l’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio visivo alla scoperta dell’avifauna locale, mettendo in luce la bellezza e la varietà degli uccelli che abitano il nostro territorio". La mostra resterà aperta fino al 22 giugno e sarà visitabile ogni domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. "Si tratta – aggiunge il curatore – di un’opportunità speciale per lasciarsi incantare dallo spettacolo della natura, raccontato attraverso l’obiettivo fotografico".

In occasione dell’inaugurazione verrà offerto un aperitivo (info: ufficio cultura 0543.975428 - 29). La mostra è anche un’occasione per visitare il paese e i dintorni dell’alta valle del Rabbi, fra cui le frazioni, i mulini (molto suggestivo quello di Mengozzi a Fiumicello) o i locali turistici della zona, spesso collegati anche ai ristoranti o agli agriturismi, fra cui Fiumicello e Montalto. In paese è interessante anche un’escursione lungo il fiume Rabbi, con il parco di Fontanalda, fino alla suggestiva Grotta urlante e il ponte di Giumella.