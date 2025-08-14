Premilcuore fa il pieno. Prima i giochi in piazza, poi sagra della fiorentina

La settimana di a Ferragosto è ricca di manifestazioni a Premilcuore, grazie ai volontari della Pro loco, di altre associazioni e agli operatori turistici che hanno organizzato un ricco calendario di eventi a base di attività culturali, musicali, ludiche, sportive e gastronomiche.

Si comincia questa sera con ‘Giochi in piazza’. Poi da domani torna per tre serate la sagra della fiorentina, organizzata dagli imprenditori turistici Carlo Galdo, Alessandra Palaiesi, Francesco Guidi e Silverio Spighi. Spiega Palaiesi, titolare col marito Carlo Galdo del ristorante e albergo Il Pavone: "La novità di quest’anno sarà lo stand aperto tutte e tre le sere dalle 18.30, che prevede, oltre alla fiorentina cotta alla brace, primi piatti e piatto vegetariano. La manifestazione, che è a scopi benefici, si svolge nell’area feste in collaborazione con la Pro loco".

Il programma musicale prevede ogni sera l’esibizione di un gruppo: I Super 90 domani a Ferragosto; gli Oxxxa sabato e I Jbeesa domenica sera. Sorta diversi anni fa e gestita da vari gruppi, dopo una lunga pausa la sagra della fiorentina è stata ripresa nove anni fa. L’anno scorso oltre 3.000 persone presero d’assalto Premilcuore durante il weekend, tanto che agli stand 1.500 fiorentine in un paio d’ore andarono via ‘bruciate’, con 90 volontari alle griglie, in cucina e ai tavoli.

Nei giorni successivi la Pro loco continuerà ad organizzare eventi, come annuncia il presidente Adamo Biondi: "Dal 19 al 21 il Torneo di Beach nel parco Fontanalda, la sera del 22 appuntamento all’agriturismo Ca’ Martino sotto le stelle, il 23 Sesto Mac Rabbi, il 24 alla scoperta dei mulini, in particolare ‘Macinare cultura’ al Mulino Biondi di Castel dell’Alpe" (info: www.prolocopremilcuore.org e prolocopremilcuore@gmail.com).

"Durante l’ultimo weekend – commenta il sindaco Sauro Baruffi –, Premilcuore ha attirato con le sue manifestazioni un numeroso pubblico, confermando l’efficacia di un’offerta turistica che unisce enogastronomia, arte, natura e cultura. Il clou è stato raggiunto sabato sera con la Sagra del Tortello alla Lastra, registrando il tutto esaurito con oltre 4.000 tortelli consumati, un successo che celebra una delle nostre specialità culinarie più amate del territorio. La scorsa domenica è stata animata dalla Fiera di San Lorenzo, dalla mostra pittorica ‘La magia dei colori’ di Antonio Pini e Vitalba Valbonetti e dall’iniziativa della Pro loco ‘A riveder le stelle’ con escursione serale, cena all’aperto e osservazione astronomica e in serata il concerto internazionale di lirica dei giovani del soprano Wilma Vernocchi nella pieve".

Conclude il sindaco Baruffi: "Il successo di queste manifestazioni dimostra come la formula vincente per Premilcuore sia proprio la capacità di offrire un’esperienza a 360 gradi, combinando il piacere della buona tavola con la scoperta del paesaggio e l’arricchimento culturale".