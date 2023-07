Premilcuore, festa degli Alpini: sfilata, messa, pranzo e canti

Si svolgerà oggi a Premilcuore la Festa degli Alpini, organizzata dal gruppo locale ‘Caduti e dispersi in Russia’. Il programma prevede: alle 9 l’ammassamento in piazza Garibaldi, cui seguirà alle 10 la sfilata con la Banda del paese, partendo dalle Balduce e proseguendo per via Roma, con deposizione di corone al monumento Alpini. Alle 10.30 alzabandiera in piazza Caduti, con deposizione di corone al monumento dei caduti di tutte le guerre. Seguirà la messa. Alle 12.30 la festa si sposta nell’Area Feste per il rancio, in compagnia degli Ostieranti, per canti popolari e di montagna. La manifestazione, animata da alpini provenienti da vari paesi della Romagna e della Toscana, si concluderà alle 19 con l’ammaina bandiera. Il gruppo alpini di Premilcuore è uno dei più attivi e numerosi di tutto l’Appennino romagnolo.

