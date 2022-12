Premilcuore, festa di fine 2022 Si parte col concerto della Banda

Con il concerto natalizio della Banda dei Carrettieri, domani sera alle 20.30 nella pieve di San Martino, si apriranno le manifestazioni a Premilcuore per salutare il vecchio anno 2022 e accogliere il nuovo 2023. La manifestazione è a ingresso libero. Il cenone di San Silvestro è lasciato alla libera iniziativa dei ristoranti e agriturismi della zona, fra cui Il Cervo e L’antico frutto a Montalto, Perini a Fiumicello, Ca’Martino, Pian di Rocchi e Ridolla. Le associazioni del paese e la Pro loco si preparano per accogliere la Befana e organizzare la ‘Festa della Benservita’.

Il pomeriggio di giovedì 5 gennaio saranno organizzati gli stand gastronomici in piazza Caduti dai volontari dell’Associazione sportiva e della Pro loco. Mentre i volontari dell’Associazione sportiva prepareranno le specialità gastronomiche della zona per la cena in piazza, due gruppi di befanotti partiranno alle 16 dal vecchio ospedale, per trovarsi a cantare la Pasquella in piazza Caduti e poi alle Balducce. Da lì partiranno due gruppi per proseguire il canto in paese e in tutta la campagna, fra cui Fiumicello e Montalto. Alle 24 si ritroveranno tutti in piazza per le conclusioni.

L’incasso che verrà ricavato dagli stand gastronomici sarà destinato all’Associazione sportiva, per le spese affrontate durante quest’anno a sostegno del campionato a cinque a Villanova di Forlì e per il campionato a sette che si disputa a Vecchiazzano. Commenta il presidente della Pro loco Adamo Biondi: "Negli ultimi anni, per motivi legati all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, abbiamo deciso di organizzare le manifestazioni natalizie in tono minore".

Quinto Cappelli