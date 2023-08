Premilcuore, festa per i 50 anni della Misericordia e dei Fratres

La Misericordia e i donatori di sangue Fratres di Premilcuore festeggiano questa sera in piazza i 50 anni di attività. Il programma prevede alle 18 la celebrazione della messa davanti alla sede della Misericordia in via Valbura (ex ospedale), presenti i volontari (nella foto), anche quelli provenienti da altre Misericordie dell’Emilia Romagna e donatori di sangue di altre associazioni. Seguirà il corteo di tutti i presenti, accompagnati dalla locale Banda dei Carrettieri fino a piazza Caduti, dove si esibiranno gli animatori dell’Associazione Liberi e Forti. Sempre in piazza si potrà cenare con street food. Seguiranno i discorsi e le premiazioni del torneo di calcetto Memorial Gabrielli, nonché le premiazioni dei numerosi donatori di sangue benemeriti. Nel centro storico seguirà lo spettacolo della comica Maria Pia Timo e di un caratteristico mangiafuoco. I dj di Radio Gatto concluderanno il compleanno della Misericordia e dei Fratres con la loro caratteristica musica, animando il paese fino a tarda notte. Spiega il presidente della Misericordia, Damiano Bartolini: "In questo mezzo secolo di attività, i numerosi volontari della Misericordia e dei Fratres hanno realizzato molte cose e animato la vita sociale e di volontariato del nostro paese, con grande impegno e dedizione".

Durante la festa saranno ricordati anche i presidenti della Misericordia, fra cui Pietro Leotta, a lungo dirigente della benemerita associazione fino al 2016, anno della sua morte.

q.c.