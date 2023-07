Premilcuore, la sindaca revoca il vice Baruffi

di Quinto Cappelli

"Il sindaco di Premilcuore ha provveduto, in data odierna, a revocare il proprio decreto numero 13 del 10 giugno 2019, con il quale aveva nominato il signor Sauro Baruffi assessore e vicesindaco del medesimo Comune dell’Alto Rabbi. Revocate anche le deleghe che gli erano state attribuite: agricoltura, ambiente e patrimonio, energie alternative, protezione civile". Con questo asciutto comunicato, la sindaca di Premilcuore Ursula Valmori ha comunicato ieri mattina la sua decisione di cambiare uno dei due assessori della sua giunta a meno di un anno dalle elezioni comunali, in programma nella primavera del 2024.

Commenta Ursula Valmori: "Per legge il sindaco ha il potere di nominare e di revocare i membri della giunta; la nomina degli assessori è fondata sulla discrezionalità del sindaco medesimo, a suo insindacabile giudizio ed ‘intuitu personae’". Questa la legge. Ma la motivazione? La sindaca Valmori la spiega così: "La revoca dell’incarico al signor Baruffi si è resa necessaria, principalmente, per la sopraggiunta carenza di fiducia, tale da non poter più consentire una serena prosecuzione dei rapporti, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di programma comuni e prefissati".

Nella stessa nota la sindaca annuncia anche chi ha nominato al posto di chi è stato suo vice per oltre quattro anni: "Contestualmente, ho provveduto a nominare un assessore esterno, assegnandogli la funzione di vicesindaco e conferendogli le deleghe precedentemente attribuite a Baruffi". E aggiunge: "Quattro anni fa i nostri concittadini ci hanno dato fiducia per amministrare il nostro paese. Ora è necessario portare avanti alcuni importanti progetti a valenza internazionale. Per questo ho deciso di riorganizzare la giunta con l’ingresso di Gioele Fabbri, già mio prezioso ed attivo collaboratore da un paio di anni, ideatore e promotore, insieme a me, tra le altre cose, del progetto ‘Appennino in Musica’", iniziativa che è partita nei giorni scorsi.

Continua Valmori: "Gioele Fabbri, classe 1981, è in possesso di un ragguardevole bagaglio culturale ed accademico e di una vasta esperienza professionale a livello internazionale. Parla correntemente diverse lingue straniere, tra cui l’inglese e il russo, possiede tutte quelle competenze tecniche e trasversali necessarie per supportarmi in alcuni importanti progetti a valenza internazionale e per raggiungere obiettivi ambiziosi". Commenta a sua volta il neo vicesindaco Fabbri: "Mi viene richiesto un impegno importante, ringrazio il sindaco per la fiducia che ripone nella mia persona".