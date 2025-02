Premilcuore, l’Area feste restaurata dopo la frana. Ancora in corso il ripristino del giardino comunale

Torna in sicurezza a Premilcuore la zona vicino all’Area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto vicino al centro storico, colpito in maniera grave da uno smottamento nel pendio fra il fiume Rabbi e la strada provinciale 3 di fondovalle, che aveva provocato ingenti danni al muro adiacente all’alveo del fiume.

Partito nella tarda primavera dello scorso anno, si è infatti concluso l’intervento di consolidamento che ha permesso una buona protezione del pendio, con l’effetto di limitare l’erosione e l’evoluzione del dissesto causato dall’alluvione del 2023. Le opere urgenti per la sistemazione dell’area in frana sono state finanziate con 300mila euro dal Commissario straordinario alla ricostruzione, con l’ordinanza numero 8 del 2023. Attualmente, a circa un chilometro più a valle, sono invece ancora in corso i lavori di ripristino all’interno del giardino comunale, reso impraticabile da un secondo dissesto a seguito dell’alluvione.

I progetti e direzione lavori sono in capo all’ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Premilcuore.

In cosa consisteva l’intervento? Risponde in un comunicato l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: "Per prima cosa, si è provveduto alla rimozione degli elementi instabili dal pendio, come le porzioni di coltre e i blocchi lapidei che si erano distaccati dal versante, oltre alle alberature inclinate o compromesse dal movimento franoso. In un secondo momento, è stato realizzato un rafforzamento corticale del pendio con la posa di reti, funi e ancoraggi. Infine, è stato ripristinato il muro in pietra adiacente l’alveo del fiume Rabbi".

Per quanto riguarda l’area sottostante il giardino, si sta lavorando al rafforzamento del pendio verso il fiume e alla costruzione di una difesa della sponda a ridosso dell’alveo. I lavori sono sostenuti da un ulteriore finanziamento della struttura commissariale, con un milione e 300mila euro complessivi, per interventi localizzati in più comuni del territorio.

Quinto Cappelli