Premilcuore nel progetto Polis di Poste Italiane

di Quinto Cappelli

Il Comune di Premilcuore è rientrato nel ‘Progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale’, promosso dal Governo con la partecipazione di Poste Italiane. Lo ha comunicato ieri con una nota la deputata Alice Buonguerrieri, dopo averne avuto conferma dal viceministro alle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami.

Spiega nel dettaglio la deputata di Fratelli d’Italia: "Il progetto, pensato per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del ‘digital divide’ nei piccoli centri e nelle aree interne, consentirà anche l’installazione di un Atm Postamat a Premilcuore, un’installazione molto attesa dalla cittadinanza. Per questo ringraziamo il viceministro Bignami, che ci ha confermato la notizia". Aggiunge la deputata: "Il governo Meloni si sta impegnando per diffondere la digitalizzazione in modo da ridurre i divari sociali e raggiungere i massimi livelli di inclusione in tutte le aree del Paese, comprese quelle montane".

Polis avvicina i cittadini al digitale e soprattutto li mette in condizione di fruire di servizi che oggi, spesso a causa della progressiva riduzione degli sportelli bancari nei paesi dell’entroterra sono diventati sempre più difficili da raggiungere, soprattutto per chi non abita nei centri urbani.

Commenta a questo proposito Luca Bartolini, responsabile del comprensorio forlivese di Fratelli d’Italia: "In un piccolo centro di montagna abitato da una popolazione anziana, ma che d’estate attira numerosi turisti, è importante avere una sorta di sportello unico come quello proposto dal Progetto Polis e soprattutto un Postamat, un Atm evoluto che servirà anche per l’erogazione di servizi al cittadino. La qualità della vita e la competitività di un territorio passa anche da progetti e infrastrutture, fisiche e digitali, come questo. Fratelli d’Italia sta lavorando per non lasciare indietro nessun territorio e valorizzare anche le aree montane".

Esprime soddisfazione ovviamente anche la sindaca Ursula Valmori: "Da tempo chiedevamo di poter rientrare nel progetto – afferma – e aspettavamo una risposta positiva da Poste Italiane, che è finalmente arrivata. Questo importante servizio avvicinerà i cittadini, i professionisti e le imprese ai servizi della Pubblica amministrazione. Inoltre, Premilcuore avrà un suo Atm Postamat. Ringraziamo perciò – conclude – il viceministro Bignami, l’onorevole Buonguerrieri e Fratelli d’Italia, per l’impegno con cui hanno lavorato al raggiungimento di questo risultato, che per Premilcuore è davvero importante".