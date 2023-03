Premilcuore, per le strade stanziati 740mila euro

di Quinto Cappelli

Il presidente della Provincia Enzo Lattuca, insieme al sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese, ha visitato lunedì scorso il Comune di Premilcuore. Commenta il presidente Lattuca: "E’ stato un incontro positivo con la sindaca Ursula Valmori e il vicesindaco Sauro Baruffi, all’insegna delle buone relazioni tra istituzioni. Tema centrale dell’incontro: l’attenzione sulla vallata del Rabbi costituita da piccoli comuni che cercano di contrastare lo spopolamento, mantenendo servizi di comunità".

Aggiunge il presidente della Provincia: "Una grande opportunità è il riconoscimento dell’Area Interna dell’Appennino Forlivese e Cesenate, di cui Premilcuore, insieme a sei comuni forlivesi e due cesenati, fa parte e che porterà ingenti risorse economiche per impostare politiche di sviluppo nei prossimi anni". Secondo Lattuca, "la Provincia, come ente attuatore, sta predisponendo con i nove Comuni coinvolti la progettazione del primo finanziamento in arrivo sulle strade di 1 milione e 400 mila euro, che prevede per Premilcuore la messa in sicurezza di una frana sulla strada provinciale 25 di collegamento con Portico e San Benedetto per un investimento indicativo 400 mila euro".

Aggiunge Valbonesi: "Nella programmazione dei lavori stradali per l’anno 2023, abbiamo previsto circa 240mila euro di manutenzione straordinaria sulla Sp3 da Premilcuore al confine con la Regione Toscana e 100mila euro per intervenire sul ponte di confine con la Provincia di Firenze, ad un paio di km dal passo dei Tre Faggi". Per Valbonesi "la manutenzione delle strade è fondamentale soprattutto per i comuni delle vallate dove la percorribilità di una strada condiziona la qualità della vita".

Infatti, nel 2024 la prima tappa del Tour de France Firenze- Rimini attraverserà l’Appennino, compreso il Comune di Premilcuore, dove la Sp3 ha bisogno di manutenzione straordinaria per vari chilometri. "E il passaggio del tour sarà una grande vetrina per il nostro turismo", commenta Valbonesi. Osserva il presidente Lattuca: "L’incontro è stato anche l’occasione per raccogliere una riflessione da parte degli amministratori sulla difficoltà di gestire in autonomia per i piccoli Comuni i processi amministrativi e i servizi ai cittadini". Concludono gli amministratori provinciali: "La Provincia è a disposizione per un confronto fra Comuni, Unioni, Aree Interne e Regione sulle strategie del territorio".