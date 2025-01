Premilcuore piange l’ex assessore Conti

Si sono svolti ieri a Villalta i funerali di Gabriele Conti, già assessore e consigliere comunale di Premilcuore per molti anni, dove viveva con la famiglia e dove lavorava come geometra con studio a Cesenatico. Conti, morto a 65 anni dopo breve malattia, era molto legato a Premilcuore sia per la moglie, originaria del paese, sia per il suo impegno nell’amministrazione comunale.

Dal 2019 al 2024 Conti era stato anche assessore a lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica, volontariato e rapporti con le associazioni, sport, caccia e pesca nella giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Ursula Valmori. E prima era stato consigliere di minoranza, al tempo del sindaco Marco Menghetti alla guida di una giunta di centrosinistra.

"Gabriele amava molto Premilcuore – racconta infatti l’attuale sindaco Sauro Baruffi – e si è sempre impegnato per il paese. Come assessore all’urbanistica si è prodigato molto su due fronti: la trasformazione delle stalle delle case di campagna in abitazioni civili e la delocalizzazione di quelle diroccate vicino al paese ovvero per poterle ricostruire, magari con le stesse volumetrie, per combattere lo spopolamento della montagna".

Anche il presidente della Misericordia, Damiano Bartolini, lo ricorda come "un grande premilcuorese di adozione, sempre impegnato per le iniziative del paese, presente a molte manifestazioni e soprattutto veterano nel consiglio comunale del nostro Comune per vent’anni, dal 2004 al 2024".