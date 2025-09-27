Premilcuore, prima l’area feste e adesso il giardino comunale

A Premilcuore riapre al pubblico anche il giardino comunale, a pochi mesi dal termine delle opere di recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto vicino al centro storico. Lo ha annunciato ieri la Regione con una nota in cui si spiega che "col nuovo intervento, da 300mila euro, concluso proprio in questi giorni, si aggiunge un tassello indispensabile per la sicurezza del territorio colpito in maniera grave da due frane sul pendio fra il fiume Rabbi e la Sp 3, dopo l’alluvione del maggio 2023".

In entrambi i dissesti "il movimento franoso ha causato il crollo di una parte di coltre e di blocchi lapidei dal versante adiacente l’alveo del fiume, rendendo inutilizzabili sia giardino che il percorso pedonale per accedere all’area feste". I lavori, realizzati in due tempi e finanziati complessivamente con 600mila euro dal commissario straordinario alla ricostruzione, hanno consentito "una buona protezione del versante per limitare processi di erosione e di evoluzione del dissesto".

Nel dettaglio, per ridurre il rischio idrogeologico nelle aree colpite dalle frane "sono stati rimossi gli elementi instabili dal pendio: coltre, blocchi lapidei degradati e alberi inclinati o compromessi dal movimento franoso. Poi, è stato realizzato un rafforzamento corticale con la posa di reti, funi e ancoraggi e sono state ripristinate le difese spondali danneggiate dall’alluvione. Nell’area feste si è lavorato su un muro in pietra e nel giardino comunale su una scogliera in massi ciclopici adiacente l’alveo del fiume. Nel giardino è stata anche realizzata una paratia di micropali alla sommità del pendio".

I progetti e la direzione lavori sono stati curati dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo col Comune di Premilcuore.