Premilcuore, rebus verso le urne. Il centrodestra in mezzo al guado

Le forze politiche governative del centrodestra (FdI, Lega e FI) a livello provinciale cercano di "voler andare compatte" al voto delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno in tutti i Comuni, ma per Tredozio e Premilcuore "stiamo ancora cercando una soluzione unitaria", come dicono da giorni i responsabili dei partiti. Prendiamo il caso di Premilcuore. La sindaca uscente, Ursula Valmori, non solo ha già annunciato da settimane la sua ricandidatura, ma sembra aver già pronta la nuova giunta (confermando in lista l’attuale vicesindaco esterno, l’imprenditore turistico Gioele Fabbri, nominato il 10 luglio scorso al posto di Sauro Baruffi della Lega, cui aveva tolto le deleghe) e una bozza di programma. La sindaca non conferma né smentisce di essere ancora della Lega (come lo era cinque anni fa, insieme a Baruffi) o vicina ad altri partiti di centrodestra, ribadendo di essere civica e voler presentare una lista che sia tale.

Alla formazione di una seconda lista civica di centrodestra starebbe lavorando da tempo Sauro Baruffi, iscritto al carroccio fin dalle origini, tanto che nel 2009 si presentò candidato a sindaco con una lista della Lega Nord ottenendo 102 voti (17,6%). Baruffi potrebbe essere il candidato a sindaco naturale di questa seconda lista civica, che incontra però due scogli molto difficili da superare nella sua navigazione verso la conquista della poltrona di sindaco: da una parte i partiti governativi del centrodestra a livello provinciale non trovano l’accordo sul dargli l’appoggio; dall’altra parte neppure le forze politiche locali di centrosinistra sono unite nell’appoggiare la lista civica di Baruffi, appunto "in quanto esponente storico della Lega".

E’ vero tuttavia che, sia a destra sia a sinistra, Baruffi in paese riscuote molti consensi, "perché uomo pratico e di buon senso, che nei quattro anni come vicesindaco nella giunta Valmori ha sempre aiutato tutti, senza distinzioni di partito, dimostrando impegno e capacità", come si sente dire nei bar e nelle discussioni in piazza.

Da una fonte ben informata, vicina sia alla sindaca Valmori sia a Baruffi arriva questa acuta osservazione di analisi politica: "Se il centrodestra andrà al voto con due liste, alla fine vincerà la lista del centrosinistra, come avvenne nel 2009, quando Luigi Capacci diventò sindaco con la civica Uniti per Premilcuore, appoggiata dal centrosinistra, con 238 voti (41,0%), ottenendone solo 2 in più di Damiano Bartolini (236 e 40,7%), presentatosi con la lista civica Cambiamo insieme Premilcuore, appoggiata dal centrodestra. Ma questo avvenne, perché l’allora Lega Nord andò da sola proprio con Sauro Baruffi, che ottenne 102 voti (17,6%). Premilcuore – conclude la fonte ben informata – è un Comune in cui la maggioranza degli elettori vota centrodestra, che però se vuol vincere deve andare al voto unito".

Questo è anche uno dei motivi per cui gli esponenti del centrosinistra, fra cui i tre consiglieri della minoranza uscente (Roberto Freddi, segretario del Pd locale, e gli ex sindaci Marco Menghetti e Francesco Milanesi), escono da riunioni e contatti, a bocche cucite, assillati dal dilemma: appoggiare Baruffi o presentare una lista civica propria di centrosinistra?

Se si ripetesse lo schema del 2009, quando arrivò da Firenze anche la lista Toscana Granducale di Romolo Perfetti (che ottenne solo 4 voti), gli elettori premilcuoresi potrebbero trovarsi al voto con quattro liste.