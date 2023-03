Premilcuore ricorda il padre della Romagna

di Quinto Cappelli

Le manifestazioni romagnole per il 50° della morte di Aldo Spallicci si apriranno sabato 18 marzo a Premilcuore, con l’incontro ‘Per Aldo Spallicci. A cinquant’anni dalla morte (1973-2023)’, organizzato dall’amministrazione comunale di Premilcuore, dove il grande intellettuale, considerato uno dei padri spirituali della Romagna, morì il 14 marzo del 1973 e dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, insieme alla figlia Ada.

Il programma della manifestazione prevede l’apertura del convegno alle ore 10 presso il Centro Visite, con i saluti del sindaco di Premilcuore Ursula Valmori, del sindaco di Bertinoro Gessica Allegni e del presidente dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola. Proprio l’Unione dei comuni deve a Spallicci la sua bandiera, realizzata su un disegno del politico e romagnolista del 1922.

Interverranno Marino Biondi dell’università degli studi di Firenze, con una relazione dal titolo ‘Aldo Spallicci (1886-1973). Storia e cuore di Romagna’, cui seguiranno la lettura dei testi poetici spallicciani con commento, a cura del poeta e drammaturgo Nevio Spadoni, e la relazione di Paolo Poponessi, storico e giornalista forlivese, incentrata su ‘Spallicci: brand & web’. In occasione dell’evento si terrà, infine, la premiazione degli studenti della scuola primaria e della scuola media di Premilcuore che hanno partecipato al concorso artistico-letterario ‘Aldo Spallicci’. Al termine sarà presentato il percorso urbano che da casa Spallicci attraversa il centro storico, appositamente realizzato per il Cinquantesimo (info: Ufficio cultura 0543.975428-29 e culturacomune.galeata.fc.it).

Nato a Santa Maria Nuova di Bertinoro il 22 novembre 1886, Spallicci ha svolto la professione di medico, ma è stato anche un politico repubblicano e parlamentare. Il suo nome resta legato in particolare ad un’intensa attività culturale, indirizzata soprattutto al recupero del dialetto, dell’etnografia e delle tradizioni romagnole, fra cui le famose ‘cante romagnole’, come ‘Bela burdela’ (A Gramadòra) e ‘La majé (La maggiolata), cantate dai cori romagnoli e dagli appassionati. Fu il fondatore delle riviste ‘Il Plaustro’ e de ‘La Piê’ nel 1920. Spallicci ha ancora dei parenti, fra cui una nipote di Forlì e altri nipoti in Brasile, figli del figlio maschio.